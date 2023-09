International Tennis Hall of Fame: Zwei Inder auf dem Sprung in die Ruhmeshalle

Sechs Spielerinnen und Spieler sind aufgrund ihrer sportlichen Meriten für den Einzug in die Hall of Fame 2024 nominiert. Und da wäre dann noch Vijay Amritraj.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.09.2023, 16:49 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Filmfreunde kennen und feiern Vijay Amritraj auch für seine Rolle in "Octopussy"

Wie immer an dieser Stelle der Disclaimer: Eine International Tennis Hall of Fame, in der Thomas Muster nicht vertreten ist (und, bei aller Liebe, Michael Chang schon), können wir nicht ernst nehmen. Aber gut: Das hält die Verantwortlichen in Newport, Rhode Island, ja nicht davon ab, Jahr für Jahr neue Kandidaten für den Einzug in die Ruhmeshalle zu nominieren.

Für 2024 hat dieser erste Ruf nun mit Leander Paes eine indische und mit Daniel Nestor eine kanadische Doppellegende ereilt. Auch Cara Black hat sich im Paarlauf herausragend bewährt. Mit Ana Ivanovic und Flavia Pennetta sind zwei Grand-Slam-Champions auf der Nominierungsliste. Eben dies hat Charly Moya auch erreicht - als Spieler und als Coach (von Rafael Nadal).

Am interessantesten ist aber ein anderer Inder: Vijay Amritraj, nominiert in der „Contributor Category“. Hier werden Pioniere und Visionäre in Betracht gezogen. Das mag bei Amritraj auf dem Tenniscourt der Fall gewesen sein. Unsterblich hat sich der mittlerweile 69-Jährige aber als Schauspieler gemacht: Als temporärer Kompagnon von James Bond in Octopussy. das alleine sollte für einen Platz in der Hall of Fame gut genug sein!