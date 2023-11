Italien führt Davis-Cup-Nationenrangliste erstmals an

Nach dem Triumph in Malaga führt Italien erstmals in der Geschichte die Davis-Cup-Nationenrangliste an.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.11.2023, 18:39 Uhr

© Getty Images Italien führt die Davis-Cup-Nationenrangliste an

Der Titelgewinn im spanischen Malaga hat für die italienische Davis-Cup-Mannschaft einen schönen Nebeneffekt. Erstmals in der Geschichte führen die Italiener die im Dezember 2001 eingeführte Davis-Cup-Nationenrangliste an. Das gab die International Tennis Federation (ITF) am Montag bekannt.

Der bisherige Spitzenreiter Kanada liegt auf Platz zwei, komplettiert wird das Podium vom diesjährigen Finalisten Australien. Auf den Rängen vier und fünf folgen Spanien bzw. Serbien, Überraschungshalbfinalist Finnland verbesserte sich unterdessen auf Position zwölf. Deutschland belegt derzeit den achten Platz, Österreich den 27.

Italien ist in der Geschichte des Tennissports erst die zehnte Nation, die die Davis-Cup-Nationenrangliste anführt. Zuvor war diese Ehre Australien, Argentinien, Kanada, Kroatien, Tschechien, Frankreich, Großbritannien, Russland und Spanien zuteil geworden.

Die Nationenrangliste wird nach jeder Davis-Cup-Runde aktualisiert und enthält alle am Wettbewerb teilnehmenden Teams. Für die Bewertung wird dabei ein Vier-Jahres-Zeitraum herangezogen, aufgrund der Corona-Pandemie in den Spielzeiten 2020 und 2021 wurde dieser ausnahmsweise auf fünf Jahre ausgeweitet. Jüngere Erfolge werden dabei stärker gewichtet als ältere.

Der Stand in der Davis-Cup-Nationenrangliste