Italienischer Boom? Marco Cecchinato ist schuld

Der Aufschwung des italienischen Tennissports bei den Männern über die letzten Jahre ist bemerkenswert. Und Matteo Berrettini hat einen bestimmten Spieler dafür als verantwortlich ausgemacht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 16.08.2024, 09:22 Uhr

© Getty Images Marco Cecchinato 2018 in Roland-Garros

Vor Beginn des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati hat sich Matteo Berrettini ein paar Minuten Zeit genommen, um als Stargast beim Podcast von Andy Roddick vorbeizuschauen. Und natürlich musste auch in diesem Rahmen die Frage nach den Ursachen für den italienischen Tennis-Boom kommen. Berrettini ist ja einer der erfolgreichsten Vertreter der azurblauen Welle, auch wenn er anders als Jannik Sinner noch kein Major gewinnen konnte.

Die Frage von Roddick beantwortete Berrettini dann so, wie er dies schon in Kitzbühel getan hatte (offenbar wollen alle dem Grund für den italienischen Aufschwung nachgehen): Marco Cecchinato sei schuld. Denn der konnte 2018 das Halbfinale in Roland-Garros erreichen. Und mit Cecchinato habe er im Training gut mitgespielt, zu gleichen Teilen Sätze gewonnen wie auch verloren.

Djokovic mit legendär kurzer Pressekonferenz

Ein Jahr später habe dann Fabio Fognini in Monte-Carlo das dortige 1000er gewonnen. Wieder ein Beweis dafür, dass an einem guten Tag oder in einer guten Woche fast alles möglich. Berrettini selbst erreichte ja im selben Jahr das Halbfinale bei den US Open, verlor dort allerdings gegen Rafael Nadal.

Für Marco Cecchinato sollte es indes nicht besser kommen als in jenen Tagen von Paris. Zumal der Einzug in die Vorschlussrunde mit einem Sieg gegen Novak Djokovic gelang. Und der Serbe rauschte daraufhin ziemlich angefressen in den viel zu kleinen Interviewraum 2, um dort eine seiner kürzesten Pressekonferenzen überhaupt abzuhalten. Cecchinato hatte danach noch ein Match zu bestreiten - das er aber glatt gegen Dominic Thiem verlor.