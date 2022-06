ITF Annenheim: Laura Siegemund souverän zum Turniersieg

Laura Siegemund hat das ITF-W25-Turnier in Annenheim gewonnen. Die deutsche Nationalspielerin bezwang ihre Landsfrau Lena Papadakis ohne Probleme mit 6:3 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.06.2022, 14:56 Uhr

© Getty Images Laura Siegemund hat in Annenheim den Sieg geholt

Dass es in Annenheim nach dem Sieg von Silvia Ambrosio beim ITF-W15-Turnier vergangene Woche auch in der 25er-Kategorie eine deutsche Siegerin geben würde, stand schon vor dem Endspiel festr: Denn mit Laura Siegemund und Lena Papadakis, ehemals Rueffer, standen sich zwei Spielerinnen aus Deutschland gegenüber. Und Siegemund ließ von Beginn an keine Zweifel darüber aufkommen, wer den Titel am Ossischer See holen würde. Die US-Open-Championesse im Doppel gewann mit 6:3 und 6:2.

© privat/tennisnet Die Tennisdestination Kärnten lässt auch aus Annenheim grüßen

Die Carinthian Ladies Lakes Tour zieht nach dem Finalsieg von Siegemund nun ein paar Kilometer weiter an den Wörthersee. In Pörtschach, einem Standort mit großer österreichischer Tennistradition, wird ab dem morgigen Montag ein Turnier der ITF-W60-Kategorie ausgetragen.