ITF-Foto des Jahres 2024: Frank Molter holt den ersten Platz!

Tolle Auszeichnung für Frank Molter! Ein Bild vom japanischen Olympiasieger Tokito Oda des deutschen Fotografen wurde von der ITF zum besten Tennisfoto des Jahres 2024 gekürt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.12.2024, 07:00 Uhr

© Frank Molter Das ITF-Sportfoto des Jahres: Tokito Oda feiert seinen Olympiasieg in Paris 2024 von Frank Molter

Das Tennisjahr 2024 war für die ITF ein ganz besonderes: Weil in Roland-Garros die Olympischen Sommerspiele stattgefunden haben. Und die fallen ja in die Domäne des Tennis-Weltverbandes. Kein Wunder also, dass doch einige Bilder vom großen Spektakel in Paris auch unter die zehn besten Tennis-Bilder bei ITF-Veranstaltungen, die auch die vier Majors sowie den Billie Jean King Cup und den Davis Cup mit einschließen, gewählt wurden.

Und ganz oben auf der Liste steht Frank Molter, der gemeinsam mit Paul Zimmer und Jürgen Hasenkopf das Dreigestirn der deutschsprachigen Tennisfotografen im professionellen Tennis bildet. Molter wurde für sein Foto von Tokito Oda geehrt, bei dem nach dem Olympiasieg gleich mehrere Räder ab waren.

Molter total überrascht

Die Freude bei Frank Molter war nach der Bekanntgabe mit den Händen zu greifen. „Es fühlt sich unwirklich an“, wird er bei der ITF zitiert. „Ich hätte nie gedacht, dass ich eine Chance hätte zu gewinnen. Ich dachte, dass Oda auf den Rücken fallen würde, sollte er gewinnen. Dass er aber alle Räder von seinem Rollstuhl reißen würde, hat mich komplett überrascht.“

Und weiter: „Was mir am besten gefällt, ist, dass das Foto eines Rollstuhl-Tennisspielers die Krone gewonnen hat. Das ist auch eine gewaltige Auszeichnung für Athleten mit Behinderung, die so viel in ihren Sport investieren. Ich hoffe, dass mein Foto die Aufmerksamkeit für den Sport erhöhen kann.“

