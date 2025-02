ITF Juniors Oberhaching: Max Schönhaus holt Heimsieg

Nach seiner Vorjahresniederlage im Endspiel gegen den Nürnberger Justin Engel startete der Sauerländer Max Schönhaus in der TennisBase Oberhaching einen neuen Versuch bei den Dunlop Bavarian Junior Winter Championships – und holte diesmal den Titel.

von PM

zuletzt bearbeitet: 10.02.2025, 11:58 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Max Schönhaus bei den US Open 2024

Sportlich trennten sich im vergangenen Jahr im Endspiel von Oberhaching erst einmal die Wege der DTB-Top-Talente Justin Engel und Max Schönhaus. Während der 17-jährige Nürnberger nach seinem Triumph beim Jugend-Weltranglistenturnier der ITF-Kategorie J200 die Ausrichtung zur Herren-Tour wählte und sich als aktuell jüngster Spieler weltweit in die Top-350 der ATP-Rangliste spielen konnte, legte der gleichaltrige Sauerländer ein Trainingsjahr in den USA ein und behielt den Fokus auf der Junioren-Tour, belohnt mit dem Wimbledon-Titel im Doppel.



In Oberhaching an Position 1 gesetzt konnte es fast keinen anderen Favoriten geben als den Wahlhessen, der seinen Trainingsschwerpunkt mittlerweile in Frankfurt hat. Nach zwei glatten Auftakt-Erfolgen war Schönhaus jedoch mehr gefordert, als ihm lieb war. Im Achtelfinale musste er sich im Tiebreak des 3. Satzes gegen den Ungarn Botond Nagy durchkämpfen und konnte seine Gegner auch in den folgenden Partien erst nach gewonnenem Tiebreak im ersten Durchgang knacken. So auch im Endspiel gegen den ungesetzten Franzosen Pierre Faut, wo die Nr. 20 der Jugend-Weltrangliste den ersten Durchgang mit seinem variablen Spiel zwar spielerisch beherrschte, dabei aber mehrere Satzbälle nicht nutzen konnte. Nach gewonnenem Tiebreak war der Spieler des Tennisclubs Iserlohn e.V. jedoch nicht mehr zu stoppen und siegte nach 94 Minuten mit 7:6 (4), 6:2.

Schönhaus auch im Doppel mit McDonald erfolgreich



Auch der im Einzel an Position 2 gesetzte Niels McDonald aus Schwerin konnte eine Rechnung aus dem Vorjahr erfolgreich begleichen. Nach seiner damaligen Endspiel-Niederlage an der Seite des Dachauers Sydney Zick reichte es diesmal zusammen mit dem Einzel-Champion Schönhaus als topgesetztes Duo gegen die Franzosen Pierre Faut und Daniel Jade zum Titel.



Reisach begeistert auf heimischem Terrain



Begeisternde Auftritte lieferte in Oberhaching Vincent Reisach ab. Nach souveränem Auftakt-Erfolg demonstrierte der Plattlinger eindrucksvoll, dass er das Tempo der besten Spieler im Feld problemlos mitgehen konnte. Zudem stellte der Spieler des TC Weiß-Blau Landshut sowohl in seiner Achtelfinal-Partie gegen den Tschechen Matyas Kozlovsky als auch gegen seinen an Nr. 2 gesetzten DTB-Kaderkollegen Niels McDonald seine Kampfstärke unter Beweis und drehte die Begegnungen jeweils nach verlorenem ersten Durchgang. Auch im Halbfinale meldete sich der 15-Jährige nach Satzrückstand noch einmal zurück, musste sich dort aber dem Franzosen Faut in drei Sätzen geschlagen geben.

Topgesetzte Pastikova triumphiert gegen Pohle



Einen starken Eindruck in Oberhaching hinterließen die DTB-Juniorinnen. Während die Schlagzeilen zu Beginn der 16-jährigen Michelle Khomich aus Kaufering gehörten, welche die an Nr. 2 gesetzte Polin Nadia Kulbiej in einem mehr als dreistündigen Thriller zum Auftakt bezwingen konnte, spielte sich mehr und mehr die Stuttgarterin Victoria Pohle ins Rampenlicht. Ohne Satzverlust, auch im Halbfinale gegen die 14-jährige Ida Wobker aus dem Porsche Junior Team, zog die 17-Jährige beinahe mühelos ins Endspiel ein. Dort sah sich die Nr. 3 des Turniers der topgesetzten Tschechin Julie Pastikova gegenüber, der sie sich trotz deutlicher Leistungssteigerung im zweiten Satz nach 1:47 Stunden mit 2:6, 5:7 beugen musste.



Das Doppelfinale der Juniorinnen gewann das deutsch-schweizer Duo Emily Victoria Eigelsbach / Sarina Schnyder mit 6:3, 6:3 über die Münchnerin Tamina Kochta mit ihrer Partnerin Ida Wobker.