ITF: Noch keine Entscheidung über Davis-Cup-Ersatz für Russland

Während die ITF im Billie Jean King Cup mit Australien eine Ersatznation für die ausgeschlossenen Russinnen benannt hat, steht die Entscheidung bei den Männern im Davis Cup noch aus.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.03.2022, 10:21 Uhr

© Getty Images Wo wird im September Davis Cup gespielt?

2021 haben die russischen Teams in den großen Mannschaftswettbewerben abgeräumt, was es zu gewinnen gab: Anfang des Jahres holten Daniil Medvedev und Andrey Rublev in Melbourne den ATP Cup, im Spätherbst dann in Madrid den Davis-Cup-Titel. Die russischen Frauen taten es ihren Landsmännern gleich, holten in Prag im Endspiel des Billie Jean King Cups gegen die Schweiz den Titel.

Aufgrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine wurden Russland und Weißrussland vor ein paar Tagen von der ITF von der Teilnahme an den diesjährigen Finalturnieren ausgeschlossen. Im Billie Jean King Cup werden die Australierinnen den Platz von Pavlyuchenkova und Co. einnehmen. Das gab die ITF in einer Aussendung bekannt. Wohl in der Hoffnung, dass die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty der Veranstaltung zusätzlichen Glanz verleiht. Belarus hätte eigentlich gegen Belgien um einen Finalplatz spielen sollen - nun kommt das Team um Elise Mertens direkt zu einem Finaleinsatz.

Deutschland mit Zverev in Hamburg?

Noch offen ist die Situation bei den Männern: Für die erste Runde des Finalturniers zwischen dem 14. und 18. September 2022 wird nach wie vor ein 16. Team gesucht. Und vier Austragungsorte. Österreich, das in den Qualifikationsmatches in Südkorea verloren hat, hat sich um diese letzte Wildcard beworben. Sollte diese wirklich an den ÖTV gehen, wäre es wohl auch denkbar, dass eine der vier Gruppen in Österreich spielen wird.

Beim Deutschen Tennis Bund (DTB) will man sich auch um eine Vierer-Gruppe bewerben. Alexander Zverev hat dabei seinen Geburtsort Hamburg ins Spiel gebracht.