Jack Draper: Grün als Lieblingsfarbe

Jack Draper hat in Stuttgart seinen ersten ATP-Tour-Titel gefeiert. Der Rasen entpuppt sich für den Briten als Basis für Meilensteine.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 16.06.2024, 16:43 Uhr

Mit seinem Erfolg bei 250er-Rasenevent in Stuttgart stand nicht nur der Premierentitel auf der ATP Tour fest, sondern auch das neue Karrierehoch im Ranking mit Platz 31. Der Sieg gegen Matteo Berrettini, der sich auf dem grünen Geläuf bekanntlich sehr wohl fühlt, ist durchaus als klares Statement zu verstehen, dass der Brite als Gegner für die alle Spieler durchaus ungemütlich sein kann.

Breits seinen Durchbruch feierte der 22-Jährige auf dem Rasen. 2021 trat der noch damalige Teenager mit einer Wildcard im Londoner Quuen’s Club an und setzte sich gegen Jannik Sinner durch, der zu diesem Zeitpunkt den 23. Platz der Weltrangliste bekleidete, und gewann anschließend auch noch gegen den unwesentlich schlechter platzierten Alexander Bublik.

Jack Draper vor Duell mit Carlos Alcaraz

Nach zwei Finalniederlagen im Herbst des letzten Jahres in Sofia und im Januar in Adelaide (beide jeweils auf Hardcourt) gelingt nun der erste Sieg in einem Endspiel natürlich auf dem Grün, das vor drei Jahren an anderer Stelle den Namen Jack Draper auf die Liste vieler Tennisfans setzte. Als Lieblingsfarbe sollte grün beim Briten sicherlich in der engeren Auswahl sein.

Mit diesem Rückenwind geht es nun wieder nach London, wo im Queen’s Club. Nach einen möglichen Erstrundensieg gegen Mariano Navone könnte das Duell mit Carlos Alcaraz warten. Kurz vor Wimbledon ein guter Zeitpunkt, um ein nächstes Ausrufezeichen zu setzen. Natürlich auf dem Rasen.