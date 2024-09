Jack Draper und die Top10: Ziel und neuer Lieblingsgegner

Jack Draper hat beim ATP 500er-Turnier in Tokio Hubert Hurkacz bezwingen können. Nicht der erste Sieg gegen einen Top10-Spieler für den Briten in 2024.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.09.2024, 17:02 Uhr

Jack Draper hat 2024 viele Meilensteine erreicht. Der erste Titel auf der ATP Tour gelang beim ATP Turnier in Stuttgart. Dort kürte sich der 22-Jährige im Endspiel gegen Matteo Berrettini zum Sieger. Bei den US Open ging es bis in das Halbfinale. Dort erwies sich der spätere Champion Jannik Sinner als zu große Nummer.

Dazu ging es in diesem Jahr bis in die Top20 der Weltrangliste. Ergebnis der konstanten Erfolge, die Jack Draper in den letzten Monaten rund um den Globus sammeln konnte. Mit seinem Sieg gegen Hubert Hurkacz gelang zudem der dritte Erfolg gegen einen Top10-Spieler in diesem Kalenderjahr. Auch ein Beweis für gut stete Form der aktuellen britischen Nummer eins. Zumal es gegen Hurkacz zuvor noch zwei Niederlagen setzte.

Draper begeisterte gegen Alcaraz im Queen’s Club

Besonders in Erinnerung bleibt der Sieg gegen Carlos Alcaraz im Londoner Queen’s Club. Dem Ort, wo Draper schon vorher für Aufsehen sorgen konnte und ihm die Unterstützung des heimischen Publikums zu jeder Tages- und Nachtzeit gewiss ist.

Im kommenden Jahr wird der Anspruch sein, nicht nur mit Siegen gegen die besten zehn Spieler der Welt für Schlagzeilen zu sorgen, sondern selbst den Schritt in Richtung Top10 zu schaffen. Dass dabei der ein oder andere Erfolg gegen die Topleute notwendig ist, sollte das Selbstvertrauen des Briten weiter stärken.