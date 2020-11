James Blake: "Vermutlich ist Nick Kyrgios der Spieler, den ich am liebsten coachen würde"

James Blake hat sich in einem Podcast zu den aktuellen Entwicklungen im Herrentennis geäußert - und jenen Spieler genannt, mit dem er derzeit am liebsten zusammenarbeiten würde: Nick Kyrgios.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 12.11.2020, 00:43 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios gilt seit jeher als eines der größten Talente im Tennissport

Allzu viel hörte man in den vergangenen Tagen und Wochen nicht von Nick Kyrgios. Bis auf ein Gespräch, in dem sich der Australier zu seinen Depressionen äußerte, war es in letzter Zeit ruhig um den 25-Jährigen geworden. Kein Wunder, schließlich war Kyrgios seit dem ATP-500-Turnier in Acapulco nicht mehr auf einem Matchcourt zu sehen.

Nun aber schwirrt der Name des so talentierten, aber scheinbar auch unbelehrbaren Tennisprofis wieder in den Schlagzeilen herum. Grund dafür ist allerdings nicht - wie im Frühjahr dieses Jahres - der Umgang einiger Spieler mit dem Coronavirus, sondern eine Aussage des ehemaligen Profis James Blake.

Kyrgios hat "größtes Potential"

Der US-Amerikaner sagte in einem Podcast von"Cracked Racquets" nämlich, dass er einer Trainertätigkeit im Team des Weltranglisten-45. nicht abgeneigt wäre: "Vermutlich ist Nick Kyrgios der Spieler, den ich am liebsten coachen würde." Denn Blake würde gerne mit einem Spieler zusammenarbeiten, der bis dato noch nicht sein ganzes Potential ausspielen konnte.

"Ich dachte schon immer, dass man einen sehr gut ausgebildeten Spieler am schlechtesten coachen kann. Deshalb wäre Nick Kyrgios, der momentan das größte Potential und eine Chance hat, sich stark zu verbessern, meine Wahl", erläuterte Blake. Für den Tennissport wäre es großartig, würde Kyrgios endlich seine Möglichkeiten voll und ganz ausschöpfen.

McEnroe machte ähnliches Angebot

"Ich weiß, dass er aufgrund seiner Vorgeschichte wahrscheinlich jemand ist, mit dem nicht viele Spieler trainieren wollen. Aber ich habe das Gefühl, dass er jemand ist, der jede Menge Möglichkeiten hat. Hier testet man, ob man es als Trainer kann", wäre Blake der Herausforderung nicht abgeneigt.

Doch Blake ist nicht der erste ehemalige Profi, den eine Trainertätigkeit im Team Kyrgios reizen würden. Auch John McEnroe, der den Australier bereits zweimal beim Laver Cup betreute, hatte dem 25-Jährigen bereits ein ähnliches Angebot gemacht - doch Kyrgios lehnte ab. Man darf gespannt sein, ob die Sache bei James Blake ein anderes Ende nehmen wird.