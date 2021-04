Jan-Lennard Struff - Das Warten geht weiter

Wieder nichts ist es geworden mit dem ersten Turniersieg von Jan-Lennard Struff. Chancen dazu wären beim ATP-Tour-250-Event in Cagliari vorhanden gewesen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.04.2021, 07:24 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff konnte auch in Cagliari nicht zuschlagen

Die Szenerie am Freitagabend in Cagliari kann man, je nach Laune, als romantisch einordnen. Oder als trostlos. Jan-Lennard Struff mag es wohl eher in letztere Richtung interpretiert haben, denn der deutsche Davis-Cup-Spieler ist wieder einmal vor seiner Zeit in einem Turnier gescheitert. Diesmal in drei Sätzen gegen Nikoloz Basilashvili.

Struff ist mittlerweile 30 Jahre alt, steht in der ATP-Weltrangliste aktuell auf Position 41, im vergangenen August gehörte er kurz zu den Top 30 auf der ATP-Tour. Wunderbare Referenzen sind das, dazu noch ein offizielles Preisgeld von 6,5 Millionen US Dollar. Was aber nach wie vor fehlt: ein Turniersieg im Einzel auf der ATP-Tour. Oder wenigstens ein Finale. Im Doppel hat Jan-Lennard Struff schon drei Mal zugeschlagen, zuletzt 2019 in Metz mit dem Schweden Robert Lindstedt.

Struff in Monte Carlo gegen Dimitrov

Im Single heißt es aber weiterhin: bitte warten. Das Turnier in Cagliari war eine gute Gelegenheit für Struff, auch wenn die Asche nicht dessen bevorzugter Untergrund ist. Aber im gesamten Tableau war kein Spieler vertreten, vor dem sich Struff hätte verstecken müssen. Gut: Nikoloz Basilashvili hat in diesem Jahr bereits in Doha gewonnen, dort auch Roger Federer besiegt (nach Abwehr eines Matchballs). Aber der Georgier liegt auch in Reichweite von Struff.

So wie Jeremy Chardy, gegen den Deutschlands Nummer zwei zu beginn des Jahres im Viertelfinale von Antalya knapp im Tiebreak des dritten Satzes verloren hatten. Auch ein Turnier, bei dem Jan-Lennard Struff so richtig durchstarten hätte können.

Ob das in der kommenden Woche gelingt, ist indes fraglich: In Monte Carlo ist mit Ausnahme von Dominic Thiem die gesamte Weltspitze vertreten. Und mit Grigor Dimitrov hat Struff einen Gegner gezogen, der an guten Tagen in das oberste Regal des Welttennis gehört.

