Jan-Lennard Struff - Nichts ist wie 2021 in München

Schon einmal hatte Jan-Lennard Struff die Chance, seinen allerersten Turniersieg auf der ATP-Tour in Deutschland zu feiern: 2021 in München. Heute in Stuttgart (ab 15:30 Uhr lve bei ServusTV und in unserem Ticker) stehen die Chancen besser als damals.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.06.2023, 23:08 Uhr

© Jürgen Hasenkopf 2021 stand Jan-Lennard Struff schon einmal in einem Finale in Deutschland

Vielleicht hat Jan-Lennard Struff vor etwas mehr als zwei Jahren ja schon geahnt, dass er eine zweite Chance bekommen würde, seinen allerersten Turniersieg auf der ATP-Tour in der Heimat zu feiern. Ende April 2021 hatte sich Struff bis ins Endspiel des 250ers in München vorgekämpft, bei nasskaltem Wetter, wie es um diese Jahreszeit halt manchmal der Fall ist. Ach, ja: es war die erste Austragung der Veranstaltung beim MTTC Iphitos nach der Corona-Pause. Zuschauer waren nicht erlaubt.

Struff musste sich dann Nikoloz Basilashvili geschlagen geben. Der Georgier, eigentlich wie Jan-Lennard Struff auch eher ein „Gunslinger“, also ein Spieler, der gerne viel Risiko nimmt, konnte sich auf die Bedingungen besser einstellen.

Nicht nur das Umfeld wird am heutigen Sonntag in Stuttgart ein ganz anderes sein. Klar, es wird auf Rasen gespielt, die Temperaturen sollten ein letztes Mal dem sommerlichen Standard genügen, der in den letzten Tagen gesetzt wurde. ES steht aber auch ein ganz anderer Jan-Lennard Struff auf dem Court. Einer, der in dieser Saison schon bei einem ATP-Masters-1000-Turnier im Finale stand. Eben dort, in Madrid, bereitete Struff seinem Gegner Carlos Alcaraz, aber auch dem heimischen Publikum einen richtig unangenehmes Endspiel. Dass Struff dieses dann doch verlor, spricht nicht gegen ihn.

Struff und Tiafoe vor persönlichen Meilensteinen

Das Schöne ist ja: Struff feiert weder exzessiv seine Siege noch lässt er nach Niederlagen lange den Kopf hängen. Den Finaleinzug mit dem Sieg gegen Hubert Hurkacz quittierte der Warsteiner lediglich mit einer kurzen Faust und einen Blick in die Box, in der Stuttgart Langzeitcoach Carsten Arriens sitzt.

Die Unterstützung der Fans wird Lokalmatador Struff beim TC Weissenhof diesmal voll auskosten können. Zwar hat auch Frances Tiafoe die Zuschauer in Stuttgart während der letzten Tage charmiert. Aber ein bisschen Lokalpatriotismus ist nun mal gang und gebe.

Für beide Finalisten geht es übrigens um persönliche Meilensteine: Jan-Lennard Struff könnte erstmals in seiner Karriere unter die die besten 20 Spieler der Welt kommen, Frances Tiafoe sogar in die Top Ten. Mal schauen, wer mit dem zusätzlichen Druck besser umgehen kann.

