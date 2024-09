Jan-Lennard Struff und Carsten Arriens trennen sich

Jan-Lennard Struff und Trainer Carsten Arriens werden ihre Zusammenarbeit nach neun Jahren einvernehmlich nach der laufenden Saison beenden. Dies gaben die deutsche Nummer zwei und der frühere Davis-Cup-Kapitän am Mittwoch bekannt.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 18.09.2024, 11:16 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Carsten Arriens hat Jan-Lennard Struff nun Jahre lang gecoacht

"Carsten hat mich neben seiner Intensität und Professionalität auf dem Court vor allem abseits des Courts menschlich und persönlich extrem geprägt", sagte der 34 Jahre alte Struff: "Neun Jahre arbeiten nicht viele Spieler und Trainer im Tennis zusammen. Es war eine unglaublich gute Zeit. Ich werde ihm für immer dafür dankbar sein."

Unter Arriens, der 2015 Nachfolger von Ute Strakerjahn und Christoph Reichert geworden war, hatte Struff mit Platz 21 im Juni 2023 seine höchste Weltranglistenposition erreicht und im Mai 2024 in München seinen einzigen Turniersieg gefeiert.

In dieser Woche könnte Jan-Lennard Struff eine Premiere feiern: Denn der deutsche Davis-Cup-Spieler wurde als Ersatzmann für das europäische Laver-Cup-Team nominiert. Gesielt wird von Freitag bis Sonntag in der Uber Arena in Berlin.