Jannik Sinner: Mit mentaler Stärke zum Comeback

Jannik Sinner benötigte gegen Roman Safiullin erneut ein Comeback, um das Weiterkommen beim ATP 500er-Turnier in Peking zu erreichen. Die Sorgen des Südtirolers sind aktuell sicher andere.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 28.09.2024, 16:45 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jannik Sinner musste erneut über drei Sätze gehen.

Nach dem Auftaktmatch gegen Nicolas Jarry musste Jannik Sinner auch gegen Roman Safiullin nach dem ersten Satz zum Comeback ansetzen, um das frühe Ausscheiden in Peking zu vermeiden.

Schon beim Start in das Match war dem Weltranglistenersten anzumerken, dass die Topform aktuell in weite ferne gerückt ist. Auch nach dem schnellen 0:3 blieb die Quote der ersten Aufschläge gering und die Anzahl der Unforced Errors hoch. Erst im dritten Satz erspielte sich der Südtiroler eine klare Überlegenheit.

Jannik Sinner beweist mentale Stärke

„Roman spielt sehr gute Returns und serviert in den wichtigen Momenten stark. Ich habe versucht mental stark zu bleiben“, sagte Jannik Sinner nach dem Match. Ob auch die Nachricht eine Rolle spielte, dass der Dopingfall aus dem Frühjahr wieder aufgerollt wird, verriet der zweifache Grand-Slam-Sieger nicht. Doch spurlos wird diese Nachricht nicht an ihm vorbeigegangen sein. Immerhin droht eine Sperre von bis zu zwei Jahren.

Die mentale Stärke ist Jannik Sinner jedoch nicht abzusprechen. In einer Woche, in der die Form nicht den sonstigen Leistungen entspricht, den Kampf anzunehmen und sich in eine Partie reinzubeißen. Ja, auch das ist eine Leistung, die es zu honorieren gilt. Und eben zu großen Siegen führen kann.

Ob es im Viertelfinale in Chinas Hauptstadt in der aktuellen Verfassung gegen Jiri Lehecka reichen wird, bleibt abzuwarten. Vielleicht sind die Sorgen des Branchenprimus aktuell eben dann doch ganz anders gelagert.