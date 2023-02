Jannik Sinner mit neuem Physiotherapeuten

Jannik Sinner hat einen neuen Physiotherapeuten mit ins Boot geholt. Giacomo Naldi wird den Südtiroler in Zukunft betreuen.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 07.02.2023, 10:50 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner tauscht seinen Physiotherapeuten aus.

Giacomo Naldi wird der neue Physiotherapeut von Jannik Sinner. Der 33-Jährige stammt aus der Nähe von Bologna und hatte die letzten sechs Jahre die Basketballer von Virtus Bologna betreut. Seit Juni 2022 hatte Sinner mit dem Franzosen Jerome Bianchi zusammengearbeitet, der auch schon Teil des Teams von Stefanos Tsitsipas war.

Sinners Spielplan

Im Februar wird Sinner bei drei verschiedenen Hallen-Turnieren aufschlagen. Morgen wird er in Montpellier bei den Open Sud de France antreten, bei denen unter anderem auch Holger Rune und Lorenzo Sonego mit von der Partie sind. Sinners Erstrunden-Gegner ist entweder Marton Fucsovics oder ein Qualifikant. Und in Rotterdam beim ATP-Tour-500-Event zählt er auch zu den Top-Spielern.

Lehre aus den Australian Open

Sinner scheiterte beim ersten Major des Jahres im Achtelfinale an Stefanos Tsitsipas. Er kämpfte sich nach einem 0:2 Satzrückstand noch in den fünften Satz, verlor diesen aber. Danach zeigte sich der 23-Jährige frustriert: „Ich habe einfach leichte Schläge verspielt. [...] Es ist ein schwieriger Verlust.“ In Montpellier müsste es ihm leichter fallen, da er dort erst später auf die Top-Gesetzten treffen wird.