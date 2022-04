Jannik Sinner peilt Tour-Rückkehr in Monte Carlo an

Jannik Sinner möchte beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo auf die Tour zurückkehren.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.04.2022, 23:04 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner möchte in Monte Carlo auf die Tour zurückkehren

Vom Glück war Jannik Sinner in dieser Saison bislang wahrlich nicht verfolgt: Nach den Australian Open musste der Südtiroler eine ungewollt lang Pause aufgrund einer Corona-Infektion einlegen, beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells konnte er aufgrund einer Erkrankung nicht zum Achtelfinalduell gegen Nick Kyrgios antreten.

Den jüngsten Nackenschlag gab es für Sinner nun in Miami, wo er im Viertelfinale gegen Francisco Cerundolo nach nur fünf Games wegen Blasen am Fuß aufgeben musste. "Ich hatte Blasen und konnte mich nicht bewegen. Ich habe sie schon gestern gespürt, im letzten Spiel gegen Nick. Heute wollte ich da rausgehen und es versuchen, aber es hat nicht funktioniert", so der der 20-Jährige nach dem Match.

Am Samstag äußerte sich Sinner via Twitter nun erneut zu seinem körperlichen Zustand. "Es war ein etwas schwieriges Monat mit meiner Krankheit in Indian Wells und jetzt das. Ich habe mir die letzten Tage Zeit genommen, um mich auszuruhen und mir ein paar Ratschläge zu meinen Füßen für die Zukunft zu holen", schrieb der Italiener.

Allzu lange wird Sinner aber offenbar nicht ausfallen, plant er doch, beim am 10. April beginnenden Event in Monte Carlo auf die Tour zurückzukehren. Er hoffe darauf, für das Sandplatzturnier im Fürstentum bereit zu sein, so der Weltranglistenelfte. Im Vorjahr verlor Sinner in Runde zwei gegen Novak Djokovic.