Jannik Sinner plant für Trainingslager Rückkehr in den Mittleren Osten

Nach dem lukrativen Trip nach Saudi-Arabien mit dem Titelgewinn beim heiß diskutierten „Six Kings Slam“ plant Jannik Sinner laut „Gazzetta dello Sport“ in der Off-Season mit einem Trainingslager in Dubai die Rückkehr in den Mittleren Osten.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 01.11.2024, 18:10 Uhr

© Getty Images Für sein Trainingslager in Dubai kehrt Jannik Sinner in den Mittleren Osten zurück.

Auch beim Masters-Turnier in Paris-Bercy waren die Diskussionen über die sportliche Bedeutung des „Six King Slams“ immer noch nicht abgeflaut. Grund hierfür waren die ATP-Turnierabsagen von Spielern, die beim hochdotierten Show-Event in Saudi-Arabien am Start waren. Nachdem die 500er-Events in Basel und die Erste Bank Open in Wien schon im Vorfeld auf die Top-Spieler wie Sinner, Alcaraz und Djokovic verzichten mussten, sagte Medvedev aufgrund von Schulterproblemen noch kurzfristig für die Wiener Stadthalle ab.

Als Jannik Sinner aus Krankheitsgründen auch das 1000er-Event in Paris absagte, hielt auch Turnierdirektor Cedric Pioline mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg. Auf Nachfrage, ob er einen Zusammenhang zwischen den Schauturnier in Riad und der Absage des Südtirolers für Paris-Bercy sehe, bezeichnete der ehemalige Weltranglistenfünfte die Veranstaltung in Saudi-Arabien als störend für den Tennissport als Ganzes.

Nicht direkt in Saudi-Arabien, aber dennoch im Mittleren Osten plant der Weltranglistenerste seine Vorbereitung für die Tennis-Saison 2025. Wie die „La Gattetta dello Sport“ berichtet, wird Sinner vom 10. Dezember bis zu den Weihnachtsferien in Dubai trainieren. In den letzten beiden Jahren hatte sich der 23-jährige mit Monte Carlo und Alicante jeweils in Europa für die neue Spielzeit präpariert.

Das erneute Aufflammen einer moralischen Diskussion sollte Sinner diesmal jedoch erspart bleiben. Schon Roger Federer und Novak Djokovic wählten in vergangenen Jahren die Metropole in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit ihrer Kombination aus warmem Wetter und der Privatsphäre für den benötigten Schliff in der Off-Season.