Erste Bank Open: Vorjahresfinalist Daniil Medvedev muss Start absagen

Der Weltranglistenfünfte Daniil Medvedev kann aufgrund einer Schulterverletzung nicht an den Erste Bank Open in Wien teilnehmen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.10.2024, 18:19 Uhr

© GEPA pictures Daniil Medvedev fehlt in Wien

Daniil Medvedev hat seine Teilnahme an den Erste Bank Open in Wien am Donnerstagabend abgesagt. Wie die Veranstalter des ATP-500-Turniers mitteilten, muss der Vorjahresfinalist aufgrund einer Schulterverletzung eine Pause einlegen.

“Ich verbinde mit dem Turnier sehr viele positive Erinnerungen. Daher ist es sehr schade, dass ich nicht antreten kann, aber ich werde im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder in Wien spielen”, meinte Medvedev, der bereits zuletzt in Shanghai sowie beim “Six Kings Slam” in Saudi-Arabien angeschlagen gespielt hatte, in einer Aussendung.

Nach der Absage von Taylor Fritz muss Turnierdirektor Herwig Straka somit die nächste bittere Nachricht verdauen. Medvedev, der die Erste Bank Open 2022 gewonnen hatte, gilt in Wien als Publikumsliebling und wäre in der österreichischen Bundeshauptstadt einer der Favoriten auf den Titelgewinn gewesen.

Der Weltranglistendritte Alexander Zverev hat seine Turniervorbereitung unterdessen bereits aufgenommen. Der topgesetzte Deutsche trainierte am Donnerstag in der Wiener Stadthalle jeweils zwei Stunden mit dem Serben Dusan Lajovic sowie dem Chinesen Zhizhen Zhang.