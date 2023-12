Jannik Sinner: So läuft die Vorbereitung auf die neue Saison

Nach nur einer Woche Urlaub hat Jannik Sinner bereits mit der Vorbereitung auf die kommende Saison begonnen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.12.2023, 19:03 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner beendete das Jahr 2023 furios

Viel Zeit zum Durchatmen hatte Jannik Sinner nach seinem so erfolgreichen Saisonabschluss nicht: Im Anschluss an den Davis-Cup-Triumph mit Italien gönnte sich der 22-Jährige lediglich eine Woche Urlaub, ehe er in dieser Woche wieder mit dem Training begann. Seit Dienstag bereitet sich Sinner in Alicante mit Landsmann Luca Nardi auf die neue Spielzeit vor.

"Es bleibt nicht viel Zeit zum Ausruhen, aber letztendlich ist das Training der Teil, den ich am meisten liebe“, hatte Sinner am Montag bei einer Zeremonie in Mailand noch gemeint. Bei dieser wurde der Südtiroler vom heimischen Verband als bester Spieler des Jahres ausgezeichnet.

Obwohl Sinner in der abgelaufenen Spielzeit der Durchbruch in die absolute Weltspitze gelang, war seine Bilanz bei den vier Grand-Slam-Turnieren ausbaufähig. Nach seinem Achtelfinalaus bei den Australian Open scheiterte der 22-Jährige in Paris bereits in Runde zwei, in Wimbledon erreichte er anschließend das erste Major-Halbfinale seiner Karriere. Zum Abschluss der Grand-Slam-Saison war in New York dann wieder in der Runde der letzten 16 Endstation.

In Vorbereitung auf die Australian Open 2024 wählt Sinner einen durchaus ungewöhnlichen Weg. Der Weltranglistenvierte wird vor dem Event in Melbourne kein offizielles Turnier bestreiten, sondern lediglich Exhibition-Matches absolvieren. Der Startschuss für die Australian Open fällt am 14. Januar.