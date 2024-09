Jannik Sinner trauert um seine Tante

Die Tante von Jannik Sinner ist am Samstag im Alter von 56 Jahren verstorben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.09.2024, 10:31 Uhr

In der Familie von Jannik Sinner hat es einen Todesfall gegeben. Die Tante des Weltranglistenersten unterlag am Samstag im Alter von 56 Jahren einer schweren Erkrankung. Sie hinterlässt ihren Ehemann und einen Sohn.

Den Triumph bei den US Open hatte Sinner seiner Tante gewidmet. “Sie ist sehr krank. Es geht ihr gerade nicht wirklich gut. Ich weiß nicht, wie lange ich sie noch in meinem Leben haben werde“, sagte der 23-Jährige damals beim Siegerinterview. ”Es ist schön, dass ich immer noch positive Momente mit ihr teilen kann."

Bei der anschließenden Pressekonferenz bezeichnete Sinner seine Tante als “sehr besonderen Menschen”, von dem er viel gelernt habe. Medienberichten zufolge soll der zweifache Grand-Slam-Sieger seine Tante nach dem Triumph in New York noch gesehen haben.

Von ihrem Tod erfuhr Sinner in Peking, wo der Branchenprimus seinen ersten Auftritt nach seinem Turniersieg bei den US Open absolvieren wird. Unter anderem werden in der chinesischen Hauptstadt auch Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev an den Start gehen.