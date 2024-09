Jannik Sinner und Jack Draper: US Open-Halbfinale unter Freunden

Die Beziehung zwischen den US Open-Halbfinalgegnern Jannik Sinner und Jack Draper geht weit über den Platz hinaus. Denn auch privat sind die beiden Spieler gut befreundet.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 06.09.2024, 09:32 Uhr

© Getty Images

Ein historischer Augenblick für den jungen Briten Jack Draper. Der 22-jährige steht in seinem ersten Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier- und das ohne Satzverlust. Im Match um den Finalplatz wartet Topfavorit Jannik Sinner auf Draper. Doch die beiden sind keineswegs Fremde. Erst bei den Canada Open liefen die beiden jungen Spieler als Doppel auf und hatten dabei sichtlich großen Spaß. Und nicht nur auf dem Platz verstehen sich Draper und Sinner hervorragend.

Sie sind Freunde, unterstützen und helfen sich gegenseitig, wie Draper nach seinem Viertelfinalsieg über Alex de Minaur verriet. “Wir haben in den letzten Jahren auf der Tour immer zusammengehalten. Jannik ist ein guter Freund, jemand, dem ich definitiv sehr nahe stehe. Wir tauschen Nachrichten in guten wie in schlechten Zeiten aus. Es ist ein schwieriger Sport, wenn man ein junger Mann ist. Du bist immer unterwegs, spielst einen unerbittlich intensiven Sport, sowohl körperlich als auch emotional, und es ist hart, wir haben nicht viele Freunde. In gewisser Weise ist es also wirklich großartig, die Unterstützung von jemandem zu haben, der die gleiche Situation kennt. Ich habe großen Respekt vor Jannik und es war toll, mit ihm in Montreal Doppel zu spielen”. sagte Draper. Das spannende Halbfinalmatch der jungen Profis und Freunde ist für 21:00 Uhr MEZ angesetzt. Die letzte Begegnung fand 2021 im Londoner Queens Club statt, Draper gewann dieses Spiel.

Jannik Sinner bricht weiteren Rekord- erster Italienischer Spieler der bei allen Grand-Slams ein Halbfinale erreichen konnte

Nicht nur für Draper, auch für Jannik Sinner hat der Einzug ins US Open-Halbfinale eine historische Bedeutung. Zum einen, weil es das erste Halbfinale bei dem New Yorker Grand-Slam für den 23-jährigen Italiener ist. Und zum anderen, da Sinner auch der erste italienische Spieler ist, dem bei allen vier Majors der Einzug unter die letzten Vier gelang. Matteo Berrettini kam diesem Meilenstein der Italienischen Tennisgeschichte allerdings schon sehr nahe. Er erreichte 2019 das Halbfinale der US Open, 2021 das Finale von Wimbledon. 2022 stand er bei den Australian Open im Halbfinale, nur bei den French Open verpasste er 2021 knapp den Einzug unter die letzten Vier.

