Jenson Brooksby vorläufig für 18 Monate gesperrt

Tennisprofi Jenson Brooksby ist wegen verpasster Dopingtests für 18 Monate gesperrt worden. Die vorläufige Suspendierung des US-Amerikaners wurde durch die International Tennis Integrity Agency (ITIA) bestätigt. Der 22-Jährige darf somit erst im Januar 2025 wieder an Turnieren teilnehmen.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 26.10.2023, 14:34 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Für Jenson Brooksby wird die Rückkehr nach seiner Verletzungspause aufgrund einer Sperre noch länger dauern.

Brooksby wird vorgeworfen, gegen die Meldeauflagen (whereabouts) verstoßen zu haben. Spielerinnen und Spieler sind verpflichtet, den Anti-Doping-Stellen ihren Aufenthaltsort mitzuteilen. Verstoßen Athleten dreimal innerhalb von 18 Monaten gegen diese Meldeauflagen für unangemeldete Dopingtests, hat dies eine Sperre zur Folge.

Der Kalifornier hatte zugegeben, einen ersten und dritten Dopingtest versäumt zu haben. Jedoch hatte er die Richtigkeit des zweiten Tests angefochten, den er verpasst haben soll. Dies wies die ITIA zurück. "Nach Abwägung der Beweise kam das Gericht zu dem Schluss, dass Brooksby ein hohes Maß an Schuld an dem versäumten Test trifft", hieß es in einer Erklärung.

Der ehemalige Weltranglisten-33. pausiert momentan eh wegen einer Verletzung. Nach seinem letzten Match auf der Tour bei den diesjährigen Australian Open musste er sich am linken Handgelenk operieren lassen. Gegen die verhängte Sperre von 18 Monaten kann Brooksby vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS noch Einspruch einlegen.