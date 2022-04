Jetzt fix: Rafael Nadal auch in Barcelona noch nicht dabei!

Rafael Nadal, zwölfmaliger Champion beim ATP-Tour-500-Turnier in Barcelona, wird in diesem Jahr aufgrund seiner Rippenverletzung fehlen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.04.2022, 12:07 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal wird in diesem Jahr in Barcelona fehlen

Vor knapp einem Jahr hat Rafael Nadal in Barcelona mal wieder einen seiner großen Entfesselungsakte gezeigt: Nadal schien im Endspiel gegen Stefanos Tsitsipas schon auf der Verliererstraße. Um den Griechen dann doch noch mit 6:4, 6:7 (6) und 7:5 zu biegen. Es war der insgesamt zwölfte Titel des Lokalmatadors in Barcelona, wo der größte Platz bekanntlich seit ein paar Jahren „Pista Rafa Nadal“ heißt.

Titel Nummer 13 muss indes warten, wie heute bekannt wurde. Denn Nadal, der nach dem verlorenen Endspiel von Indian Wells verkündete, aufgrund eines Ermüdungsbruches im Rippenbereich pausieren zu müssen, wird in Barcelona noch nicht an den Start gehen. Für die Vorbereitung auf die French Open könnte es damit schon knapp werden. Denn gleich beim 1000er in Madrid einzusteigen, könnte ambitioniert werden. Danach bliebe Nadal auch noch Rom, wo er tendenziell besser spielt als in der Höhenlage von Madrid.

Das Feld in Barcelona kann sich trotz der Absenz des großen Meisters dennoch sehen lassen: So wird Stefanos Tsitsipas ebenso am Start sein wie Casper Ruud oder Jannik Sinner. Besondere Aufmerksamkeit wird aber sicherlich Carlos Alcaraz zuteil werden. Man sollte also nicht zwingend gegen einen Heimsieg auch 2022 wetten.