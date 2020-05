Jetzt im Livestream: Dominic Thiem vs. Lucas Miedler

Im ersten Spiel der Gruppe A treffen nach zwei Regentagen am Mittwoch, 27.05.2020, Turnierfavorit Dominic Thiem und Lucas Miedler aufeinander. Das Match gibt hier im Livestream.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.05.2020, 15:40 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem erföffnet heute gegen Lucas Miedler

Dominic Thiem, aktuell Weltranglisten-Dritter, hat die Saison 2020 nach einem eher durchwachsenen ATP Cup (Sieg gegen Diego Schwartzman, Niederlagen gegen Borna Coric und Hubert Hurkacz) mit dem Einzug in das Endspiel der Australian Open brillant begonnen. Zur Titelverteidigung in Indian Wells kam es aufgrund der Corona-Pandemie allerdings nicht mehr.

Lucas Miedler liegt in der aktuellen ATP-Weltrangliste auf Position 266. Der 23-jährige Tullner konnte sich im vergangenen Jahr für das Hauptfeld der Generali Open in Kitzbühel qualifizieren und stand bei den ATP-Challenger-Turnieren in Columbus, San Luis Potosi und Puerto Vallarta jeweils im Viertelfinale.