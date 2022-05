Jetzt schon fix: Dominic Thiem nicht mehr unter den Top 100

Nach seinem Ausscheiden gegen Andy Murray beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid wird Dominic Thiem in der ATP-Weltrangliste weit zurückfallen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.05.2022, 08:46 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem bei seinem Abgang in Madrid am Montagabend

Der Blick auf die ATP-Live-Rankings kann großen Spaß machen. Dann nämlich, wenn man junge, aufstrebende Spieler bei ihrem Gang durch die Institutionen beobachtet, so wie in der vergangenen Woche Sebastian Baez und Holger Rune, die sich nach ihren Erfolgen in Estoril und München plötzlich unter den besten 50 Spielern der Welt wiederfinden. Wenn die Zeichen allerdings nicht ganz so günstig stehen, dann liefern die Live-Rankings auch harte Wahrheiten. Wie etwa für Dominic Thiem: Der steht dort aktuell nämlich auf Platz 160. Und damit hinter Dennis Novak (146) und Jurij Rodionov (155) nur noch als drittbester Österreicher.

Das kann Thiem hinsichtlich der Startberechtigung für de Turniere der kommenden Wochen zunächst einmal egal sein. In Rom wird der US-Open-Champion von 2020 sein zweites (von insgesamt neun) Protected Rankings geltend machen, sollte Thiem irgendwo um eine Wildcard anfragen, werden sich die jeweiligen Veranstalter wohl kaum wehren. Anleihen dazu kann Thiem sicherlich bei seinem montäglichen Bezwinger Andy Murray nehmen. Der Schotte ist wie Thiem ein gern gesehener Gast, kann im Grunde überall dort spielen, wo er möchte.

Thiem in der Rolle des Außenseiters

Aber natürlich ist der Verlust der 360 Punkte von Madrid von 2021 schon eine Zäsur. Auch wenn ein Halbfinal-Einzug Thiems wie im vergangenen Jahr von Anfang an als eher unwahrscheinlich gegolten hat. Gegen den sehr bissigen Murray hat Thiem wieder mehr auf seine Vorhand gesetzt, die ihn aber mit 24 Fehlern nicht nur in den entscheidenden Phasen aber im Stich gelassen hat. Ein paar dieser Misshits kamen beim Return zustande, auch das eine Facette seines Spiels, die bei Thiem erst wieder zurückkommen wird.

Kommende Woche steht also Rom an, ein erster Matchsieg nach dem Comeback im Foro Italico würde Dominic Thiem guttun. Immerhin ist durch den Rückfall in der Weltrangliste eines klar: Ab sofort kann Thiem bis auf weiteres aus der Rolle des Außenseiters heraus angreifen.

