Jiangxi: Korpatsch siegt zum Auftakt souverän, Seidel unterliegt

Tamara Korpatsch ist mit einem souveränen Zweisatz-Erfolg in das WTA-250-Turnier im chinesischen Jiangxi gestartet. Dagegen musste die ebenfalls aus Hamburg stammende Ella Seidel nach dem Auftaktmatch die Segel streichen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.10.2024, 10:47 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Tamara Korpatsch legte beim WTA-Turnier in Jiangxi einen souveränen Auftakt hin.

Keinerlei Probleme hatte die 29-jährige Korpatsch in ihrer Auftaktpartie gegen die Indonesierin Priska Madelyn Nugroho. In 55 Minuten überließ die Hamburgerin ihrer Gegnerin gerade mal einen Spielgewinn in deren letztem Aufschlagspiel und siegte somit final mit 6:0, 6:1. Im Achtelfinale könnte es für die aktuelle Nr. 194 der Welt zu einem rein deutschen Duell gegen Laura Siegemund aus Metzingen kommen, die in ihrer Erstrundenpartie auf die Japanerin Moyuka Uchijima treffen wird. Gegen Uchijima hatte Korpatsch in der ersten Runde der US Open 2024 das Nachsehen.

Den Einzug ins Achtelfinale verpasst hat dagegen die Hamburgerin Ella Seidel. Die 19-jährige kämpfte sich nach Satz- und Break-Rückstand im zweiten Durchgang noch einmal zurück, musste sich aber nach denkbar knapp verlorenem Tiebreak bei insgesamt drei ausgelassenen Satzbällen in 1:50 Stunden Spielzeit mit 3:6, 6:7 (6) geschlagen geben.

Hier das Einzel-Tableau aus Jiangxi