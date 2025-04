Jiri Lehecka: Vom Antreiber zum Herausforderer

Jakub Mensik beherrschte nach seinem Titel beim ATP Masters in Miami die Schlagzeilen. Der Tscheche sicherte sich den ersten großen Titel. Ein Erfolg, den vor einigen Monaten eher noch Landsmann Jiri Lehecka zugetraut worden wäre.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 05.04.2025, 15:02 Uhr

© Getty Images Neue Konkrrenzsituation: Jiri Lehecka ist ab jetzt Teil eines jungen tschechischen Trios in den Top 30.

Jiri Lehecka machte 2023 erstmals auf großer Bühne von sich reden. Mit dem Viertelfinaleinzug bei den Australian Open setzte der junge Tscheche ein dickes Ausrufezeichen und platzierte sich mit einem großen Sprung im ATP-Ranking in den Top 50. Der von vielen Insidern als großes Versprechen gehandelte Rechtshänder befeuerte seinen Aufstieg mit einem Achtelfinale in Wimbledon und dem ersten Finaleinzug auf ATP-Level einige Wochen später.

Dass Anfang 2024 in Brisbane der erste Titel auf der ATP Tour folgte, was lediglich eine logische Konsequenz und weniger eine Überraschung. Jiri Lehecka führte den Talentepool des tschechischen Verbandes deutlich an. Doch in den letzten Monaten ist die Konkurrenz im Verband gewachsen.

Tschechien auch mit guten Chancen im Davis Cup

Mit Tomas Machac (aktuell Platz 21 im ATP-Ranking) und Jakub Mensik (24), dem Masterssieger von Miami, haben nun zwei Landsleute Lehecka sogar den Rang im wahrsten Sinne des Wortes abgelaufen. Denn beide liegen aktuell vor dem 29. der aktuellen Weltrangliste. Plötzlich wird der Antreiber der neuen tschechischen Tennisgeneration zum Herausforderer. Eine Situation, von der alle drei Akteure zukünftig profitieren dürften.

Von der Auswahl aus drei Topspielern dürfte das tschechische Davis-Cup-Team zukünftig profitieren. Im September geht es im Vergleich mit den USA um den Einzug in das Final8-Turnier. Team-Kapitän Tomas Berdych dürfte aktuell keine Sorge um ein konkurrenzfähiges Team haben.