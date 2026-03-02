JJ Wolf: Greift der Tennis-"MacGyver" noch mal an?

Der US-Amerikaner JJ Wolf war ein Jahr lang außer Gefecht gesetzt - bei seinem Comeback holte er direkt den Turniersieg.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.03.2026, 08:41 Uhr

© Getty Images

JJ Wolf greift noch mal an: Der 27-jährige US-Amerikaner, im Februar 2023 die Nummer 39 der Welt, gewann am Wochenende das ITF-M15-Turnier in Naples - und krönte damit eine erfolgreiche Comebackwoche.

Wolf gab bei seinen fünf Matches zum Titelgewinn keinen Satz ab, im Finale schlug er den Kolumbianer Miguel Tobon mit 6:2, 6:4.

Ein Anfang eines erneuten Angriffs in Richung Weltspitze? Dahin hatte es Wolf schon mal geschafft als Top-50-Mitglied.

Fans ist er vor allem aufgrund seiner markanten Frisur aufgefallen - dem Vokuhila-Schnitt (vorne kurz, hinten lang), den vor allem Bastellegende “MacGyver” in den 1980er-Jahren berühmt gemacht hatte. Mit seinem Schnauzbart, den Wolf auch zuletzt noch auftrug, ist er der wohl legendärste Spieler der 1980er-Jahre, der erst 2003 geboren wurde.

Wolf, ein erfolgreicher College-Spieler in den USA, hatte sich 2022 erstmals unter die Top 100 gespielt und später im Jahr mit seinem Finaleinzug in Florenz seinen bis dato größten Erfolg gefeiert. 2023 startete er mit einem Achtelfinaleinzug bei den Australian Open, später gelangen ihm Siege über Frances Tiafoe, Hubert Hurkacz und Cameron Norrie.

Danach allerdings zog Verletzungspech bei ihm ein; ab 2024 lief entsprechend nur noch wenig zusammen. Nach seinem Aufgabe-Aus in Delray Beach vor rund einem Jahr und einer Schulter-OP musste er lange pausieren. Nun also das erfolgreiche Comeback.