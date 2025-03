Joao Fonseca: Urlaub statt München oder Barcelona

Brasiliens Senkrechtstarter Joao Fonseca gönnt sich jetzt erst mal eine Pause. Die Rückkehr auf die ATP-Tour ist in Rom geplant.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.03.2025, 21:50 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Joao Fonseca nimmt sich jetzt erst mal eine kleine Auszeit

Das Murren war groß am Grandstand in Miami vor ein paar Tagen. Da hatte sich nämlich auf den Tribünen die gesamte brasilianische Fanschar versammelt, um das Match von Joao Fonseca gegen Ugo Humbert live mitzuverfolgen. Zu dumm, dass die Veranstalter diese Partie spontan in das große Stadion verlegten - dort waren die frühen Matches früher als gedacht zu ihrem Ende gekommen. Fonseca konnte es verkraften, besiegt Ugo Humbert. Und bescherte seinen Landsleuten damit ein Abendspektakel am Montag.

Das ging bekanntlich in drei Sätzen gegen Alex de Minaur verloren. Die Stimmung war dabei allerdings so prächtig, dass sich der Australier bemüßigt fühlte, nach seinem Erfolg „Rio Open“ auf die Kameralinse zu pinseln. Ganz so heftig war es wohl nicht - von de Minaur wurde allerdings höchste Konzentration gefordert.

Fonseca plant Rückkehr in Rom

Fonseca wird die Niederlage ärgern. Aber auch verschmerzen können. In der Weltrangliste wird der 18-Jährige vermutlich um ein paar Positionen klettern, das Live-Ranking weist ihn auf Rang 58 aus. Und mit dem Triumph in Buenos Aires hat Joao Fonseca ja schon mal den ersten richtig großen Meilenstein seiner voraussichtlich beachtlichen Karriere erreicht.

Geht es jetzt also mit vollem Karacho in die europäische Sandplatz-Saison? Von wegen! Nach seinem Ausscheiden gab Fonseca zu Protokoll, dass er nun erst einmal mit seiner Freundin in den Urlaub fährt. Das heißt etwa für die Turnierveranstalter in München und Barcelona: Bar einer plötzlichen Meinungsänderung werden die beiden 500er auf Fonseca verzichten müssen. Gerade in der bayerischen Landeshauptstadt hatte man schon ein wenig auf das Antreten des Teenagers spekuliert, zwei Wildcards hat Turnierchef Patrik Kühnen ja noch zu vergeben.

Nein: Geplant ist die Rückkehr erst beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid, danach geht es weiter nach Rom. Und dann, so Fonseca vor seiner Abreise aus Miami, könnte vielleicht noch ein Auftritt in Hamburg anstehen, unmittelbar vor dem Beginn von Roland-Garros. Womit die deutschen Tennisfans dann vielleicht doch noch auf ihre Kosten kämen.

Hier das Einzel-Tableau in Miami