Joe Salisbury klettert auf Platz eins der Doppel-Weltrangliste

Joe Salisbury löste Mate Pavic am Montag als Nummer eins der Doppel-Weltrangliste ab.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.04.2022, 20:15 Uhr

© Getty Images Joe Salisbury führt die Doppel-Weltrangliste an

Nicht nur bei den Damen gab es mit Iga Swiatek eine neue Weltranglistenerste, auch bei den Herren grüßte am Montag ein auf dieser Position unbekanntes Gesicht von der Spitze: Der Brite Joe Salisbury kletterte auf Platz eins des ATP-Doppelrankings und löste dabei den Kroaten Mate Pavic ab.

Seit 2019 gewann Salisbury an der Seite seines US-amerikanischen Partners Rajeev Ram zwei Grand-Slam-Titel (Australian Open 2020, US Open 2021) und eine ATP-Masters-1000-Trophäe (Toronto 2021), in Miami blieb den beiden unlängst ein weiterer großer Titel aufgrund der 6:7 (7) und 3:6-Finalniederlage gegen John Isner und Hubert Hurkacz nur knapp verwehrt. Dennoch avancierte Salisbury am Montag nach Andy Murray im Einzel und Jamie Murray im Doppel zum dritten britischen Weltranglistenersten bei den Herren.

"Das war schon immer ein Ziel. Ich denke, wir haben uns mehr darauf konzentriert, als Team Turniere zu gewinnen, Masters 1000 zu gewinnen, Grand Slams zu gewinnen. Aber natürlich ist es für uns erstaunlich, dass wir als Nummer eins gesetzt in die Turniere gehen werden. Die Nummer eins der Rangliste zu sein, ist unglaublich. Es ist ein besonderer Moment", gab Salisbury auf der ATP-Homepage zu Protokoll.

Ram streute seinem Partner für dessen Leistungen Rosen: "Ich habe das Gefühl, dass diese Platzierung für Joes Ausdauer, Arbeitsmoral und seine Einstellung, sich immer zu verbessern, spricht. Er hat es wirklich verdient. Es ist fantastisch, seit 2019 den Platz mit ihm zu teilen, und ich freue mich auf weitere großartige Erfahrungen in der Zukunft."

