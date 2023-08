John Isner: Rücktritt nach den US Open

John Isner wird nach den US Open 2023 zurücktreten. Das gab der US-amerikanische Hüne am Mittwoch bei Twitter bekannt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.08.2023, 08:05 Uhr

© Getty Images John Isner gönnt sich noch ein letztes Mal New York City

Im letzten Jahr war es Serena Williams, die sich bei den US Open von den heimischen Fans verabschieden und in den Sonnenuntergang reiten wollte, 2023 übernimmt John Isner diese Rolle. Das gab der mittlerweile 38-Jährige am Mittwoch in den sozialen Medien bekann.

Bei weitem nicht so reich dekoriert wie Serena, hat Isner dennoch beachtliche Spuren auf der ATP-Tour hinterlassen. 16 Titel im Einzel stehen da etwa zu Buche, der wichtigste davon gelang Isner sicherlich 2018 in Key Biscayne, als er im Endspiel Alexander Zverev besiegen konnte. Bemerkenswert übrigens: Nur zwei seiner Championate hat John Isner im Ausland geholt: 2010 und 2014 jeweils in Auckland.

Isner schlägt Mahut nach drei Tagen

Im Doppel hat sich der 2,08-Meter große Aufschlagkünstler gleich fünf 1000er-Titel geschnappt: 2011 in Rom an der Seite von Sam Querrey, dann gleich drei gemeinsam mit Jack Sock (Shanghai 2016 und Indian Wells in den Jahren 2018 und 2022) sowie mit Hubert Hurkacz in Miami im vergangenen Jahr.

Isner führt vor seinem letzten Auftritt in New York City die ewige Bestenliste der ATP in Sachen Asse an: 14.411 Mal hat der Mann aus North Carolina einen Aufschlag im Feld seines Gegners versenkt, ohne dass dieser den Ball berühren konnte. Als höchste Platzierung in den ATP-Charts hat John Isner diese hohe Kunst Platz acht eingebracht, den er 2018 nach dem Einzug in das Halbfinale von Wimbledon erreichte.

Apropos: Dort lieferte er sich mit Nicolas Mahut eines der legendärsten Matches der ATP-Geschichte, besiegte den Franzosen in einer Affäre, die sich über drei Tage hinzog, im fünften Satz mit 70:68.