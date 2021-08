John Isner triumphiert zum sechsten Mal in Atlanta

Was für Rafael Nadal die French Open sind, ist für John Isner das ATP-Turnier in Atlanta: Der 36 Jahre alte US-Amerikaner triumphierte am Sonntag (Ortszeit) zum bereits sechsten Mal beim Hartplatz-Event in Georgia.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 02.08.2021, 09:50 Uhr

© Getty Images John Isner

Isner besiegte im Finale seinen 19-jährigen Landsmann Brandon Nakashima mit 7:6 (10:8), 7:5.

Zuvor hatte der Aufschlagriese, der 2010 in Wimbledon das längste Match der Tour-Geschichte gewonnen hatte, in der früheren Olympiastadt in den Jahren 2013, 2014, 2015, 2017 und 2018 triumphiert. Im Vorjahr fand das Turnier wegen der Corona-Pandemie nicht statt.

Damit ist Isner neben dem Spanier Nadal, der unter anderem 13-mal das Major in Paris gewonnen hatte, dem Schweizer Roger Federer und Branchenprimus Novak Djokovic (Serbien) der einzige aktive Spieler, der ein Turnier mindestens sechsmal für sich entscheiden konnte. Feiner Unterschied: Die anderen drei haben jeweils 20 Grand-Slam-Turniere in ihrer Karriere gewonnen, das beste Ergebnis von Isner bei einem der vier Majors ist der Halbfinaleinzug in Wimbledon 2018.

Für Isner machte sich der Atlanta-Sieg auch im Ranking bemerkbar: In der heute neu erschienen Weltrangliste macht er fünf Plätze gut und ist wieder die Nummer 30.

Isner ist der beste US-Amerikaner im ATP-Ranking.