John Isner wird ein (kleiner) Teil der Baseball-Geschichte

John Isner hat am Mittwoch den Baseball-Abend in Arlington, Texas, eröffnet. Es sollte ein ganz besonderer werden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.05.2021, 19:53 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Kelly gavin/Texas Rangers John Isner - Baseballfan ohne Team

Baseball mag vielen europäischen Sportfans ein Buch mit sieben Siegeln sein, im Tenniszirkus ist America´s Pastime ziemlich gut verankert. Nicht nur bei den US-amerikanischen Spielern, sondern etwa auch in deutschen Trainerkreisen. Michael Kohlmann, Head of Men´s Tennis im Deutschen Tennis Bund, ist ein glühender Anhänger der Atlanta Braves, verfolgt deren Matches ebenso akribisch wie Lars Uebel, sportlicher Leiter der TennisBase in Oberhaching, jene der New York Mets. Ganz tief in der Materie steckt auch Christopher Kas, der mit einigen US-Profis in einer Fantasy League spielt.

Dass John Isner mit der Major League Baseball bestens vertraut ist, davon durfte man ausgehen. Auch wenn er ein großes Problem hat, seiner Herkunft geschuldet. „Ich liebe Baseball. Das Problem ist, dass ich nicht wirklich mit einem Team mitfiebere, weil es in North Carolina keines gibt.“

Isner auf Promotion-Tour für das neue Turnier in Dallas

Dennoch nahm Isner am Mittwochabend gerne die Gelegenheit wahr, vor dem Match der Texas Rangers gegen die New York Yankees den ersten Pitch zu werfen. Die ist zumeist prominenten Sportlern oder Künstlern vorbehalten, Isner tat dies auch, um das neue ATP-Tour-250-Turnier in Dallas zu promoten. „Der Wurf war gut. Der Ball ist ein ein wenig hoch geraten, davor hatte ich Angst. Ich habe den Ball ein wenig zu früh losgelassen. Aber ich wollte nicht, dass der Ball den Boden berührt.“

Was John Isner zum Zeitpunkt seines Wurfes noch nicht wissen konnte: Im Anschluss sollte ein kleines Kapitel Baseball-Geschichte geschrieben werden. Denn Corey Kluber, der Werfer der New York Yankees, ließ keinen einzigen Schlagmann der Texas Rangers mit einem gelungenen Schlagversuch auf eine der Bases kommen. Ein so genannter „No Hitter“, der erste für die New York Yankees seit 1999. Immer noch eine Besonderheit, auch wenn es in der laufenden, noch jungen Spielzeit schon deren sechs gegeben hat.