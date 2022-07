John McEnroe über Nick Kyrgios: "Der wohl talentierteste Spieler"

John McEnroe hat sich nach dem Wimbledon-Finaleinzug von Nick Kyrgios höchst positiv über den Australier geäußert. Wenn dieser sich nur voll und ganz dem Tennissport widmen könne.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 16.07.2022, 18:37 Uhr

John McEnroe sieht in Nick Kyrgios riesiges Potential

Die Art und Weise, wie Nick Kyrigos eigentlich die gesamte Ranse-Saison 2022 ans Werk ging, zeigte einmal mehr, zu was der Australier fähig ist. Wenn er denn will. Bestes Beispiel: das Drittrundenduell in Wimbledon mit Stefanos Tsistipas. In dem zwar durch das fragwürdige Verhalten der beiden Athleten das Tennis sich zwischenzeitlich hintenanstellen musste, in dem der Australier aber schließlich doch eine beeindruckende spielerische Leistung darbot.

Bekanntermaßen sollte die Rasen-Saison für den Mann aus Canberra einen neuen Meilenstein in seiner Laufbahn bereithalten: den Einzug in ein Grand-Slam-Endspiel. Und geht es nach John McEnroe, so könnte der Australier auch in Zukunft Großartiges vollbringen: "Er ist wahrscheinlich der talentierteste Spieler, den der Sport im letzten Jahrzehnt gesehen hat, und ich mag ihn als Person. Ich habe ihn viermal beim Laver Cup trainiert", sagte der US-Amerikaner.

Kyrgios mit ungmeinem Potential

Aber es gibt einen Haken: die Attitüde des 27-Jährigen. Und damit die Frage, ob sich diese nach dem Erfolg in Wimbledon denn verbessert hätte. "Wir alle schätzen die Chancen ab, ob Kyrgios sich jetzt dem Tennis widmen wird, und obwohl ich Zweifel habe, dass er es tun wird, würde ich gerne sehen, wie er genau das macht", sagte McEnroe. "Er ist ein guter Junge, aber er muss sich dem Tennissport widmen."

Wenn der Wimbledon-Finalist nun also wirklich an seiner Professionalität schraube, dann sei dies zwar ungemein gut für den Tennissport, es sei nur unwahrscheinlich, wie McEnroe betone: "Hoffentlich entscheidet er, dass [der Tennissport] es wert ist, sich ihm für ein paar Jahre zu widmen. Ich glaube nicht, dass das wahrscheinlich ist, aber hoffentlich liege ich falsch. Ich möchte mich irren, denn wenn Nick sich ganz dem Tennis widmen würde, wäre das unglaublich positiv für unseren Sport."