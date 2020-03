John Millman in Indian Wells - Bürger zweiter Klasse?

Die Veranstalter in Indian Wells sind den Profis nach der Absage der Frauen- und Männerturniere entgegengekommen, wo sie konnten. Mindestens ein mann ist dennoch nicht happy.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.03.2020, 12:56 Uhr

© Getty Images John Millman - nicht so happy wie in Australien

Die Absage des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells hat die Spieler zwar etwas ratlos (und zum Teil auch frustriert über die Kommunikation derselben) zuück gelassen, das „Tennis Paradise“ hat seine Pforten aber dennoch nicht vollständig geschlossen. Vielmehr trainieren viele Profis weiterhin auf der Anlage, Dominic Thiem etwa, der sich wohl erst am Donnerstag in Richtung Miami aufmachen wird.

Die Veranstalter haben reagiert, stellen den anwesenden Profis ihre Unterkünfte für eine weitere Woche zur Verfügung. Dies betrifft SpielerInnen aus der Qualifikation wie jene, die sicher im Hauptfeld standen.

Eigentlich ein sehr faires Angebot. Ganz recht machen kann man es aber nicht allen Profis. John Millman etwa ließ über Twitter vermelden, dass er aus der Buchung eines Trainingsplatzes wieder freundlich hinauskomplimentiert wurde. Weil er nicht prominent genug sei.

Millman holt zwei Punkte für Australien

Millman, der am Samstag in Adelaide noch zwei Punkte für Australien beim 3:1 in der Davis-Cup-Partie gegen Brasilien geholt hatte, war mit einem namentlich nicht näher identifizierten Spitzenspieler verabredet. Nachdem dieser abgesagt hatte, war auch der Trainingsplatz dahin. Schließlich handele es sich bei Millman weder um einen ehemaligen Champion noch um einen absoluten Spitzenspieler. Was dem Australier sauer aufstieß: „Classy“, so beendete Millman seinen Tweet.

Weiter soll es ja in knapp zwei Wochen in Miami gehen, dort scheinen sich die lokalen Behörden nun doch dazu durchgerungen haben, nicht alle aus dem Ausland anreisenden Gäste zwei Wochen lang in Quarantäne zu schicken. Sondern nur jene aus Risikoländern. Diese Maßnahme würde die Wahrscheinlichkeit einer Austragung des zweiten ATP-Masters-1000-Events des Jahres drastisch erhöhen.