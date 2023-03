Juan Martin del Potro - Nur die Nummer eins hat gefehlt

Juan Martin del Potro darf zufrieden auf seine Karriere zurückblicken. Lediglich einen Traum konnte sich der Argentinier nie erfüllen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.03.2023, 20:46 Uhr

© Getty Images Juan Martin del Potro gewann 2009 die US Open

Als einer der wenigen Spieler konnte Juan Martin del Potro die Dominanz von Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic bei Grand-Slam-Turnieren durchbrechen. 2009 stürmte der "Turm von Tandil" bei den US Open zum Titel - es sollte trotz seines großen Potentials die einzige Major-Trophäe des Argentiniers bleiben.

Während sich del Potro den Traum vom Grand-Slam-Triumph erfüllen konnte, blieb ein anderer unerreicht. Er habe stets hart dafür gearbeitet, die Nummer eins der Welt zu werden, verriet der 34-Jährige bei einem Event in Sao Paolo. Die Erklärung, warum es damit nie klappen sollte, fiel relativ simpel aus: "Ich bin stolz auf meine Karriere, aber ich habe es nie geschafft, weil es immer Federer, Nadal oder Djokovic gab."

Sein Karrierehoch erreichte del Potro im Jahr 2018, als er hinter Nadal und Federer auf Platz drei der Weltrangliste geführt wurde. Er erachte es als "schön", dass ihm die drei vermutlich besten Spieler aller Zeiten den Traum von der Nummer eins verwehrten, meinte der Olympiazweite von 2016, der seine Karriere in der Vorsaison aufgrund anhaltender Knieprobleme beenden musste.

Djokovic und Nadal kämpfen unterdessen nach wie vor um die wichtigsten Titel. Zudem führt der Mann aus Belgrad aktuell auch die Weltrangliste an. In den kommenden Jahren traue er, so del Potro, vor allem Carlos Alcaraz, Jannik Sinner und Holger Rune Großes zu: "Aber für mich wird es in den nächsten Jahren nichts geben, was mit den Big Three vergleichbar wäre."