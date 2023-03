Juan Martin del Potro will es noch einmal versuchen

Juan Martin del Potro hat die Hoffnung auf ein Comeback noch nicht aufgegeben.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.03.2023, 14:06 Uhr

© Getty Images Kehrt Juan Martin del Potro auf die Tour zurück?

Er könne, das gab Juan Martin del Potro vor wenigen Monaten preis, ein Leben ohne Tennis "nicht akzeptieren". Wohl auch deshalb hat der Argentinier die Hoffnung auf ein Comeback noch nicht aufgegeben. Und das, obwohl der "Turm von Tandil" seine gravierenden Knieprobleme trotz mehrerer Optionen immer noch nicht im Griff hat.

"Die körperlichen Probleme und mein Knie sind etwas, woran ich jeden Tag arbeite", verriet del Potro in einem Gespräch mit dem Journalisten Danny Miche. Das Tennisspielen an sich habe er nicht verlernt: "Es wird nie ein Problem sein, einen Schläger in die Hand zu nehmen und zu sehen, wie ich mich fühle."

Sein bislang letztes Match auf der Tour bestritt del Potro vor über einem Jahr bei seinem Heimturnier in Buenos Aires. Unter Tränen und großen Schmerzen verabschiedete sich der ehemalige Weltranglistendritte damals von seinen Fans. Viele Beobachter gingen von einem endgültigen Abschied aus, der 34-Jährige will davon vorerst aber nichts wissen.

"Ich werde mir das Zeitfenster offen lassen. Zumindest bis zu den US Open", erklärte del Potro, der das Grand-Slam-Turnier in New York 2009 völlig überraschend gewann. "Ich habe noch Zeit. Ich werde mit dem Training beginnen und sehen, wie mein Bein reagiert." Danach könne er beurteilen, "ob ich es schaffe oder nicht".