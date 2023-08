Juan Sebastian Cabal und Robert Farah hören mit Saisonende auf

Das Erfolgsduo Juan Sebastian Cabal und Robert Farah beendet nach der laufenden Saison seine Karriere.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.08.2023, 17:14 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Juan Sebastian Cabal und Robert Farah gewannen 2019 die US Open

Nach der Saison 2023 ist Schluss: Wie Juan Sebastian Cabal (37) und Robert Farah (36) am Mittwoch in einer gemeinsamen Pressekonferenz bekanntgaben, werden die beiden Kolumbianer nach der laufenden Spielzeit ihre Laufbahn beenden.

Cabal/Farah gelten als eine der besten Doppelpaarungen der jüngeren Vergangenheit. Gemeinsam holten sie 2019 sowohl in Wimbledon als auch bei den US Open den Titel, darüber hinaus standen sie im selben Jahr auch an der Spitze der Weltrangliste.

Insgesamt holten Cabal/Farah auf der Tour 19 Titel. In diesem Jahr lief es für die Routiniers unterdessen nicht mehr nach Wunsch, war ihnen bislang doch noch kein Turniersieg vergönnt.

Vor ihrem Karriereende werden Cabal/Farah noch bei den US Open, im Davis Cup, beim Challenger-Turnier in Bogota sowie bei den Nationalen Meisterschaften aufschlagen.