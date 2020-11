Jürgen Melzer bei den ATP Finals weiter im Rennen um das Halbfinale

Jürgen Melzer hat bei den ATP Finals in London mit seinem Doppel-Partner Edouard Roger-Vasselin das zweite Match gewonnen und damit die Chance auf das Halbfinale gewahrt. Gegen John Peers/Michael Venus wehrten die beiden gleich fünf Matchbälle ab und siegten noch im Match-Tiebreak mit 2:6, 7:6(4), 12-10.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.11.2020, 21:11 Uhr

"Ich habe mein Spiel nach dem 1. Satz endlich verbessert. Viel schlechter kann ich gar nicht spielen", sagte Melzer nach dem Match. "Edouard hat sich nicht beeindrucken lassen und mich aufgemuntert."

Im zweiten Satz wehrte das Duo bereits einen Matchball ab, im Champions-Tiebreak folgten vier weitere. Nach 1:33 Stunden verwandelten sie selbst ihren ersten Matchball. "Sie haben so gut serviert, ich hatte nur wenige Chancen. Ich blieb aber positiv. Es ist der Schlüssel zum Sieg. Wir sind sehr glücklich", sagte Roger-Vasselin.

Am Freitag treffen Melzer/Roger-Vasselin im dritten und letzten Gruppenspiel auf Marcel Granollers/Horacio Zeballos. Das Duo zog damit in Sätzen mit Mate Pavic/Bruno Soares gleich, denen es am Montag unterlegen war. Ein Zweisatzsieg gegen Granollers/Zeballos würde Melzer/Roger-Vasselin zum Aufstieg reichen.

Ergebnisse vom Mittwoch im Doppel-Wettbewerb bei den ATP Finals: