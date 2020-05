Jürgen Melzer feiert - die Bilder zum 39. Geburtstag der Tennislegende

Jürgen Melzer begeht heute seinen 39. Geburtstag. Die österreichische Tennislegende kann auf eine grandiose Karriere zurückblicken. Die noch lange nicht vorbei sein muss.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.05.2020, 10:57 Uhr

© GEPA Pictures Jürgen Melzer - ein Mann im besten Tennisalter

Wer hätte das gedacht, dass Jürgen Melzer im besten Alter noch einmal so richtig Lust auf das Einzel-Spielen bekommt? Nun: Die Corona-bedingte ATP-Pause macht es möglich, dass "Jojo" auch wieder im Single in die Bütt geht, im Rahmen der Generali Austrian Pro Series, die am kommenden Montag in der Wiener Südstadt startet. Heute aber wollen wir den zweimaligen Major-Sieger im Doppel hochleben lassen - aus Anlass seines 39. Geburtstags. Und noch einmal zurückblicken auf einige Bilder einer Karriere, die fünf Titel im Einzel und 16 im Paarlauf ins Hause Melzer gebracht haben. Alles Gute, Jojo!

Kinder, wie die Zeit vergeht - Jürgen Melzer bei den French Open 1998 Die Anfänge auf der Profitour - Jürgen ziemlich blond 2000 in Kitzbühel Die Mähne gebändigt - Jürgen im Jahre 2005 Erster Grand-Slam-Triumph bei den Herren - 2010 im Doppel mit Philipp Petzschner Erster Turniersieg in Wien 2009 - im Finale gegen Marin Cilic Gegen Federer 2010 bei den US Open Das zweite Finale (und der zweite Sieg) in Wien: 2010 gegen Andreas Haider-Maurer Da isser - der österreichische Sportler des Jahres 2010 Jojo mit Mirna Jukic bei der Sportlerwahl 2010 Zweiter Major-Titel 2011 bei den US Open - natürlich mit Philipp Petzschner 2011 mit Iveta Benesova bei den US Open Gute Laune auch bei Minusgraden - Jürgen 2013 in München Erstes Meeting mit Dominic Thiem 2013 in Kitzbühel - der Youngster überrascht Mit Julian Knowle bei den US Open 2013 Mal was anderes: mit Robert Lindstedt in Roland Garros 2015 Emotion pur 2015 in Kitzbühel Mit Coach Jan Velthuis 2016 in Kitzbühel Brüderliches Treffen mit Gerald 2016 in Kitzbühel Schon wieder gegen Dominic Thiem 2016 in Kitzbühel - diesmal hat Jojo die Nase vorne 2016 in Kitzbühel - Fabienne mit noch leicht kritischem Blick Das hat er sich verdient, der Jürgen. Wer hätte das gedacht? 2017 war Jojo der erste Gegner beim Titelrun des Maestro in Melbourne 2019 mit Olli Marach in Kitzbühel. Wenige Tage zuvor gab´s den Turniersieg in Hamburg. Jojos Partner in diesen Tagen: Edouard Roger-Vasselin Jürgen Melzer anno 2020 - einer von uns. Und bald im Einzel im Einsatz. Wenn Österreich ruft, ist Jürgen Melzer da. Immer.