Jürgen Melzer im tennisnet-Podcast - „Da geht mir jetzt noch die Ganslhaut auf“

Ist ein Davis-Cup-Finale in Adu Dhabi vorstellbar? Wie geht es mit Dominic Thiem weiter? Kann Alexander Zverev 2022 ein Grand-Slam-Turnier gewinnen? Österreichs Davis-Cup-Kapitän und Sportdirektor Jürgen Melzer diskutiert mit Kitzbühel-Turnierchef Alex Antonitsch in der aktuellen Ausgabe von „Quiet, please - der tennisnet-Podcast“.

Die Versprechungen der ITF und der Kosmos Group rund um Fußballer Gerard Piqué waren verlockend. Das Ergebnis der Davis-Cup-Reform sieht zwei Jahre nach dem ersten Finalturnier mager aus, auch finanziell. Umso bedauerlicher, als dass das letzte richtige Highlight im traditionsreichsten Mannschafts-Wettbewerb in Österreich gar nicht so lange zurück liegt. ÖTV-Legende Jürgen Melzer erinnert sich gerne. Und hat mit Alex Antonitsch in der aktuellen Ausgabe von „Quiet, please - der tennisnet-Podcast“ auch noch andere dringende Themen zu besprechen.

