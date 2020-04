Jürgen Melzer - „Kein Spieler muss in den Fonds einzahlen“

Episode 17 von „Quiet, please - der tennisnet-Podcast“: Der große Jürgen Melzer ist zu Gast und diskutiert mit Alex Antonitsch und Christopher Kas über die Entwicklungen in Zeiten der Corona-Krise.

© tennisnet Quiet, please - der tennisnet-Podcast

Wie soll der Fonds für die ATP- und WTA-Profis finanziert werden? Wie sieht es mit einer Vereinigung der großen Tennis-Organisationen aus? Und: Was hat es mit der neuen Turnierserie in Deutschland und Österreich auf sich? Alexander Antonitsch (Turnierdirektor in Kitzbühel) diskutiert mit Tour-Coach Christopher Kas und der österreichischen Tennislegende Jürgen Melzer. Moderation: Jens Huiber (sportradio360)

