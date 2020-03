Jürgen Melzer: "Vermisse das Einzel kein bisschen"

Jürgen Melzer hat vor rund eineinhalb Jahren seine Karriere im Einzel beendet. Im Doppel stellte er sich ein Ultimatum, heute ist ein komplettes Karriereende nicht in Sicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.03.2020, 21:06 Uhr

"Ich kann zu 100 Prozent sagen dass ich das Einzel kein bisschen vermisse. Ich habe exakt den richtigen Zeitpunkt gewählt, um aufzuhören", wird Melzer von der Homepage der ATP zitiert. Beim Turnier in der Wiener Stadthalle wollte Melzer seinen letzten Auftritt im Einzel feiern, in der ersten Runde schlug er mit Milos Raonic einen arrivierten Top-Spieler.

"Meine Form war noch immer in Ordnung. Dann spielte ich nie so wirklich mein letztes Match, aber das ist okay", sagte Melzer. Aufgrund einer akuten Gastritis konnte er nämlich nicht zu seinem Zweitrundenmatch antreten. "Ich spielte über eine lange Zeit, jetzt habe ich meinen Frieden gefunden damit, dass ich nach 20 Jahren auf der Tour nicht mehr gut genug bin. Wir werden nicht jünger, es gibt nur wenige wie Roger, die es in diesem Alter noch draufhaben."

Im Herbst 2017 musste Melzer am Ellbogen operiert werden. Es sollte der Eingriff werden, der seinen partiellen Rücktritt einleitete. "Wäre die OP nicht gewesen, würde ich vielleicht noch im Einzel spielen. Mein Körper lässt es heute aber nicht mehr zu, die Top-100 zu erreichen."

Jürgen Melzer: Doppel? "Du musst mehr investieren"

In der Saison 2020 spielt Melzer mit dem Franzosen Edouard Roger-Vasselin, nachdem er die Zusammenarbeit mit Oliver Marach zum Ende der vergangenen Saison beendet hatte. "Als ich für das Einzel trainierte, war meine Physis noch großartig. Im Doppel deckst du nur den halben Platz ab. Du musst mehr im Training investieren, um in Form zu bleiben, weil dir die zweistündigen Matches fehlen", erklärte Melzer den größten Unterschied eines Doppel-Profis zu jenem des Einzelspielers.

Der heute 38 Jahre alte Melzer gewann in seiner Karriere zwei Grand-Slams im Doppel. Sowohl in Wimbledon 2010 als auch bei den US Open 2011 triumphierte er an der Seite von Philipp Petzschner. Im Einzel erreichte er im April 2011 mit Platz acht seine beste Platzierung in der Weltrangliste. Er gewann insgesamt fünf ATP-Turniere im Einzel, im Doppel holte er 16 Titel.

