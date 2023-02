Jule Niemeier gewinnt gegen Kenin

Jule Niemeier gewann ihr Erstrunden-Match gegen Sofia Kenin mit 2:6, 6:3, 6:4. In der zweiten Runde trifft sie entweder auf Anastasia Potapova oder Lucia Bronzetti.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 06.02.2023, 22:19 Uhr

© Getty Images Jule Niemeier gewinnt nach einem harten Match.

Die 23-jährige Wimbledon-Viertelfinalistin konnte sich gegen die Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin mit 2:6, 6:3, 6:4 durchsetzten. Niemeier baut damit ihr Head-to-Head auf 2:0 aus. Das erste Mal gewann die Dortmunderin bei den US-Open 2022 gegen sie. Sie trifft nun entweder auf Anastasia Potapova oder Lucia Bronzetti.

Deutsche Teilnehmerinnen

Doch Jule Niemeier ist nicht die einzige Deutsche beim Turnier in Linz. Auch Anna-Lena Friedsam, die sich in der Qualifikation gegen Varvara Gracheva durchsetzen konnte und Tamara Korpatsch, die morgen gegen die Kroatin Donna Vekic antreten wird, sind mit dabei. Auch Eva Lys schlägt am Dienstag gegen Kamilla Rakhimova auf. Lokalmatadorin Julia Grabher tritt morgen gegen Madison Brengle aus den USA an.

Draw

Topgesetzte beim österreichischen 250er ist die Griechin Maria Sakkari. Als Zweitgesetzte geht Ekaterina Alexandrova an den Start. Die Weltranglisten-17. könnte hier in Linz ihren vierten Titel holen. Für Maria Sakkari wäre es der erste. Gegönnt wäre es der Teilzeit-Doppelpartnerin von Stefanos Tsistipas auf jeden Fall.

