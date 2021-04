Julia Görges als Social-Media-Reporterin beim Porsche Tennis Grand Prix: "Hoffe, dass die Spielerinnen Spaß haben"

Ihre aktive Karriere hat sie beendet, beim Porsche Tennis Grand Prix 2021 ist Julia Görges dennoch dabei - allerdings in einer neuen Funktion.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 09.04.2021, 13:24 Uhr

Sie wirkt mit sich absolut im Reinen. Die Entscheidung, Ende 2020 einen Schlussstrich unter ihre Karriere zu ziehen? War ganz offensichtlich die richtige für Julia Görges - auch wenn sie ihre Fans sicher noch ein paar Jährchen auf dem Court gesehen hätten. Die Corona-Auszeit und die lange Tourpause über den vergangenen Sommer: Sie waren ein Ausblick ins "normale" Leben - einer, der Görges gefiel. Und den sie seither nicht mehr eintauschen möchte. "Ich genieße es, heimzukommen und in meinem eigenen Bett zu schlafen. Das ist für mich schon etwas Besonderes", sagte sie im Vorfeld des Porsche Tennis Grand Prix 2021, der am 17. April startet.

Der Porsche Tennis Grand Prix: Er war für Görges "eigentlich der Start meiner Karriere", wie sie sagt. 2011 spielte sie sich in Stuttgart in einen Rausch, nahm die Weltranglisten-Fünfte Victoria Azarenka und die Weltranglisten-Siebte Sam Stosur aus dem Turnier - und im Finale die Nummer 1 der Welt, Caroline Wozniacki. "Immer wenn ich danach in Stuttgart spielte, wurden große Emotionen geweckt durch die Bilder in meinem Kopf."

Görges über Tour: "Intensives Leben, spezielles Milieu"

In diesem Jahr kehrt Görges, nach wie vor Porsche-Markenbotschafterin, nach Stuttgart zurück, allerdings in einer neuen Rolle: als Social-Media-Reporterin. Görges wird ihre ehemaligen Konkurrentinnen interviewen und begleiten bei deren Porsche-gewinn-Mission, von der Weltranglisten-Ersten Ashleigh Barty - einer guten Freundin und ehemaligen Doppelpartnerin - bis hin zur langjährigen Weggefährtin Angelque Kerber. "Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe und hoffe, dass auch die Spielerinnen Spaß daran haben, von mir interviewt zu werden", sagt Görges.

Für die 32-Jährige ist die Stuttgart-Woche wohl auch eine Art Testlauf, was das Leben nach dem aktiven Tennis möglicherweise bietet. Denn Gedanken um ihre zweite Karriere hatte sich Görges bis dato nicht gemacht. "Es ist schwierig, Pläne für ein neues Leben zu machen, wenn du noch mitten im alten steckst." Durchatmen habe sie erstmal gewollt nach "einem sehr intensives Leben in einem sehr speziellen Milieu", nach 15 Jahren auf der Tour, "einer langen Zeit mit viel Stress und Adrenalin. Für mich war es deshalb wichtig, meinem Körper und Geist die nötige Zeit zu geben, in meinem neuen Leben anzukommen.“

Den Traum Tennisprofi? Weiß sie ohnehin gut einzuschätzen. „Dieses Geschäft ist kein Honigschlecken“, so Görges. „Von außen betrachtet mag es toll erscheinen, viel zu reisen und die Welt zu sehen. Doch es erfordert Disziplin und harte Arbeit, da über viele Jahre dranzubleiben und seine Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Dafür muss man auch mal raus aus der Komfortzone, muss unangenehme Wege gehen, selbst wenn es wehtut.“

Görges in Stuttgart: "Turnieralltag vermitteln"

Angst vor einem Loch, in das ja durchaus viele Sportler fallen, wenn keine Bälle mehr zu schlagen, zu treten oder zu werfen sind, hatte Görges nicht. „Ich wusste, dass das nicht passieren würde, weil ich mich auf das Leben nach dem Tennis gefreut habe."

Was dieses bereithält? Auf ihrer Website hatte sie kürzlich einen kleinen Vorgeschmack gegeben. Görges hat einen Blog gestartet - mit der freundlichen Bitte, man möge doch aber nett zu ihr sein, sie sei schließlich ein Neuling. Über Gesundheit und Achtsamkeit will sie schreiben, über aktuelle Themen mit dem Schwerpunkt Frauen und Nachhaltigkeit.

Dem Tennis: Wird sie wohl nur beschränkt verbunden bleiben. Zuletzt hatte man sie hin und wieder auf der Tribüne erblickt, wo sie ihren Freund, den Doppelspezialisten Wesley Koolhof, anfeuerte. Ab dem 17. April wird Görges dann also die Zuschauer des Porsche Tennis Grand Prix mitnehmen - und für sie einen Blick auf deren Leben außerhalb des Court vermitteln. "Wir wollen die Fans, die in diesem Jahr leider zu Hause bleiben müssen, gut unterhalten und ihnen interessante Einblicke in den Turnieralltag der Stars vermitteln.“