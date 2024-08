Kafelnikow zweifelt an der Motivation von Djokovic

Jewgeni Kafelnikow kann sich vorstellen, dass Novak Djokovic nach seiner Goldmedaille von Paris in ein Motivationsloch fällt. Das sagte der Olympiasieger von 2000 in einem Interview.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.08.2024, 15:52 Uhr

© Getty Images

Statistisch gesehen hat Djokovic mehr erreicht als Rafael Nadal und Roger Federer. Für diese Erkenntnis benötigt man kein Mathematikstudium. Wer aber trotz der schnöden Mathematik als GOAT bezeichnet wird, darüber werden Tennis-Fans wahrscheinlich noch in 100 Jahren streiten. Der ehemalige Weltranglistenerste und Goldmedaillengewinner der Olympischen Spiele von 2000 in Sydney, Jewgeni Kafelnikow, sagt, Djokovic sei "definitiv" unter den Top 3 der besten Sportler aller Zeiten.

Was kann jetzt für den “Djoker” noch kommen?

Sportler wohl gemerkt, nicht “nur” Tennisspieler. Daher überrascht seine Meinung in der Debatte nicht: "Es steht außer Frage, dass Novak der größte Tennisspieler aller Zeiten ist, das steht fest. Ob man ihn auf eine Stufe mit Michael Jordan stellen kann... Ich weiß es nicht, denn ich bin mit dem größten Sportler aller Zeiten, Michael Jordan, aufgewachsen - ich wollte ihn einfach mal live spielen sehen. Für mich ist er immer die Nummer eins, aber Novak gehört definitiv zu den drei größten Sportlern aller Zeiten, ohne Zweifel - all die Erfolge, Rekorde, die er gebrochen hat, Titel, die er gewonnen hat..." sagte Kafelnikov im Interview mit “Tennis Majors”.

Doch der Russe glaubt auch, dass die Zeit nach Olympia hart für Djokovic werden könnte. Jetzt, da Djokovic alles erreicht hat: "Novak ist motiviert geblieben, weil er die Goldmedaille gewinnen wollte. Im Moment wird es schwer sein, die Motivation zu finden. Er muss niemandem beweisen, dass er besser ist als Federer und Nadal, das steht fest. Wie geht es weiter? Ich habe keine Ahnung. Wenn er aus reiner Freude am Spiel weiterspielen will, ist das nur fair, und niemand wird ihn dafür kritisieren. Nochmals, er hat alles erreicht, ich weiß nicht, wie er die Motivation finden kann, noch weiter zu gehen, als er es bereits getan hat. So sehe ich das." erklärte Kafelnikov.



Aber wenn er immer wieder beweisen, dass er über fast schon unmenschliche Motivation verfügt, dann ein Novak Djokovic.