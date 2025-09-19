Kafenikov zweifelt an Medvedevs Trendwende

Daniil Medvedev hat nach seinem katastrophalen Jahr 2025 die Reißleine gezogen und sein Trainerteam ausgetauscht. Tennislegende Yevgeny Kafelnikov sieht darin jedoch keinen Ausweg aus der Krise.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 19.09.2025, 14:58 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev spielt mit 'eigener' Technik

Die Saison 2025 war für Daniil Medvedev bislang ein einziges Desaster. Bei allen vier Grand-Slam-Turnieren blieb er weit unter seinen Möglichkeiten, scheiterte dreimal in der ersten Runde und kam lediglich bei den Australian Open bis in Runde zwei. Der emotionale Tiefpunkt: sein berühmt-berüchtigter Wutausbruch beim Erstrunden-Aus in New York. Nun setzt er auf ein neues Gespann mit Thomas Johansson und Rohan Goetzke, die Medvedevs langjährigen Coach Gilles Cervara ablösen.

Kafelnikov stellt Wirksamkeit infrage

Für Yevgeny Kafelnikov ist dieser Bruch ein riskantes Manöver ohne realistische Aussicht auf Erfolg. Der frühere Weltranglistenerste betont, dass Spieler in Medvedevs Situation kaum noch bereit seien, sich auf neue Konzepte einzulassen oder grundlegende Veränderungen umzusetzen. Wer bereits große Titel gewonnen habe, tue sich schwer, noch einmal komplett von vorn anzufangen.

Zweifel an Motivation und Zielen

Kafelnikov sieht zudem grundlegende Ambivalenzen auf Medvedevs Agenda. Ob der ehemalige US-Open-Sieger überhaupt noch die Motivation habe, erneut Grand-Slam-Titel zu jagen oder die Nummer eins der Welt anzugreifen, sei für ihn unklar. Ohne klar formulierte Ziele sei jedoch selbst das beste Trainerteam machtlos, so der zweifache Major-Champion.

Zeit läuft gegen Medvedev

Medvedev ist mittlerweile 29 Jahre alt – ein Alter, in dem laut Kafelnikov viele Spieler zwar noch erfolgreich sind, aber kaum mehr ihre Spielweise oder ihr Mindset radikal verändern. Kafelnikov sieht darin ein zentrales Hindernis für Medvedevs erhoffte Wende. Je länger Medvedevs Formkrise andauere, desto kürzer werde seine Lebenszeit auf der professionellen Tennisbühne. Ob er die Skepsis seines Landsmannes als Ansporn oder als Bürde begreift, könnte entscheidend für den weiteren Verlauf seiner Karriere sein.