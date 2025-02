Kann Hardcourt-König Jannik Sinner auch Sand und Rasen?

Jannik Sinner dominiert die Hardcourt-Events der Tour und feierte bereits drei Grand-Slam-Titel auf dem Untergrund. Gelingt nun in diesem Jahr auch der großen Wurf auf dem Sand und dem Rasen?

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 02.02.2025, 14:15 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner ist aktuell nicht zu schlagen und führt mit einem großem Vorsprung die Weltrangliste an.

Ist dürfte niemanden aus der Fassung bringen, wenn Jannik Sinner amtierender König des Hardcourts bezeichnet wird. Erst vergangene Woche zeigte der Südtiroler seine Überlegenheit im Endspiel der Australian Open und ließ Kontrahent Alexander Zverev keine Chance.

Der dritte Grand-Slam-Erfolg insgesamt, war auch der dritte Majortitel auf dem härtesten Untergrund der Tour. Damit hat der 23-Jährige all seine bisherigen Grand-Slam-Endspiele gewonnen. Auf diesem Untergrund gelang das zuvor nur John McEnroe, Jimmy Connors, Boris Becker und (natürlich) Roger Federer.

Verändert Jannik Sinner sein Spiel?

Doch in diesem Jahr werden die Augen auch ganz besonders bei den anderen Grand Slams auf den Weltranglistenersten gerichtet sein. Jannik Sinner wird in diesem Jahr auch bei den French Open und in Wimbledon zu den Favoriten gehören. Zu dominant waren seine Vorstellungen in den letzten Monaten, zu groß ist sein Vorsprung im aktuellen Ranking.

Die spannende Frage wird sein, ob der 19-fache ATP-Tour-Sieger sich spielerisch mehr auf dem jeweiligen Untergrund anpassen wird oder einfach sein bestehendes Spiel fortsetzen wird. Vielleicht lässt sich jedoch auch die Konkurrenz etwas einfallen.

Bis dahin verbleibt noch ein bisschen Zeit. Die Masters-Events in Indian Wells und Miami stehen im März als nächste Höhepunkte im Kalender. Auf Hardcourt.