Karolina Muchova zeigt im Erfolg wahren Sportsgeist

Im Anschluss an den verletzungsbedingten Aufgabe-Erfolg gegen die ehemalige Weltranglistenerste Victoria Azarenka bewies Karolina Muchova wahre Größe. Nach tröstenden Worten trug die Tschechin sogar die Schlägertasche ihrer belarussischen Gegnerin vom Platz.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 23.03.2025, 09:16 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Beim Aufgabe-Erfolg gegen Victoria Azarenka stellte Karolina Muchova in Miami erneut ihren Sportsgeist unter Beweis.

Im Beliebtheits-Ranking unter den Profikolleginnen ist Karolina Muchova ganz weit oben angesiedelt. Die Tschechin fällt stets durch absolutes Fairplay auf – sowohl auf dem Court als auch beim obligatorischen Handshake. Beim WTA-1000er-Turnier in Miami setzte sie diesbezüglich sogar noch einen drauf.

Auch wenn die ganz großen Erfolge der Victoria Azarenka in Form von Titeln schon knapp fünf Jahre zurückliegen, so wollte sich die dreifache Triumpatorin bei den Miami Open auf siegbringendem Terrain von ihrer besten Seite zeigen. Doch schon von Beginn an sah man der Belarussin an, dass sie in der Zweitrunden-Partie gegen die an Position 15 geführte Muchova mit körperlichen Problemen zu kämpfen hatte. Und so musste sie den ersten Durchgang gar ohne Spielgewinn abgeben.

Leichte Hoffnung auf Besserung keimte kurz auf, als die zweifache Australian Open-Championesse im ersten Spiel bei Aufschlag ihrer Gegnerin zwei laufende Spielbälle abwehren konnte, ehe sie einen lauten Schrei des Schmerzes ausstieß und ihren Schläger fallen ließ. Anstelle die 35-jährige zur Bank zu geleiten, wurde an Ort und Stelle ein Stuhl aufgestellt, um sie an der Schulter zu behandeln. Relativ schnell war klar, dass es mit dem Match nicht mehr weitergehen würde.

Sofort wechselte die 28-jährige Muchova die Seite, begab sich zur verletzten Gegnerin und spendete ihr tröstende Worte. Nachdem die Behandlung noch länger andauerte, sammelte sie den auf dem Boden liegenden Schläger auf, verpackte ihn und schulterte neben ihrer eigenen Schlägertasche auch die von Azarenka, um den Platz in Richtung Katakomben zu verlassen. Im Gesichtsausdruck keinerlei Anzeichen der Freude über den Sieg, sondern pures Mitgefühl für ihre Gegnerin. Ein weiterer Beweis dafür, welch gute Kinderstube die ehemalige Weltranglisten-8. zuhause wohl genossen haben dürfte.