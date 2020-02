"Katze" Braasch im tennisnet-Podcast - ""Als Serena Williams auf der ATP-Tour mitspielen wollte""

Hoher Besuch in unserem Podcast: Karsten "Katze" Braasch gibt Alexander Antonitsch (ServusTV) und Christopher Kas (ServusTV) die Ehre. Und erzählt, wie das damals wirklich war mit den Williams-Schwestern in Australien.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.02.2020, 16:57 Uhr

© tennisnet Quiet, please - der tennisnet-Podcast, diesmal mit Katze Braasch

Es war einmal ... bei den Australian Open. Oder auf dem Dach eines Einkaufszentrums in Graz. Und das alles zu einer Zeit, als es noch Satellite-Turniere gab. Karsten Braasch erinnert sich an alles. Sogar an den sehr jungen Christopher Kas, der ihm dereinst eine bittere Niederlage zugefügt hat.

Unbedingt hier reinhören!!!